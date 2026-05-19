Home > क्राइम > पति के बाद जेठ से बनाया संबंध, नहीं भरा मन तो पड़ोसी पर दिल हार बैठी महिला, फिर प्रेमी संग मिलकर दूसरे को मार डाला

पति के बाद जेठ से बनाया संबंध, नहीं भरा मन तो पड़ोसी पर दिल हार बैठी महिला, फिर प्रेमी संग मिलकर दूसरे को मार डाला

Murder News: गुजरात से एक दिल दहला देने वाला सामना आया है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है. एक महिला का कई लोगों के साथ प्रेम प्रसंग था. उसने प्रेमी संग मिलकर अपने दूसरे पति की हत्या कर दी. जानिए पूरा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 19, 2026 11:36:51 AM IST

महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या
महिला ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या


गुजरात के सुरेंद्रनगर में पिछले साल अक्टूबर महीने में धांगध्रा स्थित एक कैनाल से शांतिगिरी गोस्वामी नाम के एक युवक की लाश बरामद हुई थी. अब उस मामले का खुलासा हुआ है. पता चला है कि उस युवक की हत्या की गई थी. इस घटना के पीछे एक महिला का हाथ, जिसने कई प्रेम प्रसंग के चलते इस युवक को मार डाला था, जिसमें उसके प्रेमियों ने साथ दिया था. 

क्या है पूरा मामला?

गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में आठ महीने पहले शांतिगिरी गोस्वामी नाम के युवक की लाश मिली थी. शुरुआती जांच में स्थानीय पुलिस ने इसे सामान्य घटना बताते हुए केस बंद कर दिया था. इसके बाद करीब दो महीने पहले अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि यह आत्महत्या या दुर्घटना नहीं, बल्कि हत्या का मामला है. इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मामले की गहराई से जांच की. फिर ऐसा खुलासा हुआ कि सब हैरान हो गए. पता चला कि युवक की हत्या उसकी 50 वर्षीय पत्नी जागृति गोस्वामी ने अपने प्रेमी कांतिलाल के साथ मिलकर की थी. इतना ही नहीं जानकारी के अनुसार आरोपी महिला के कई और भी प्रेम संबंध थे. 

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आरोपी महिला के थे कई प्रेम प्रसंग

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ACP भरत पटेल ने इस घटना की पूरी जानकारी दी. जो लोगों को हैरान कर रही है.  आरोपी महिला की पहली शादी सुखदेवगिरी गोस्वामी से हुई थी. पहली शादी से महिला के दो बच्चे हैं. लेकिन कुछ समय बाद महिला को अपने पति के बड़े भाई शांतिगिरी से प्यार हो गया और दोनों ने घर छोड़कर शादी कर ली. फिर दूसरे गांव में जाकर किराए के कमरे में रहने लगे. 

पड़ोसी से हो गया प्यार 

जागृति का जो दूसरा पति था, वो पेशे से ड्राइवर था. इस वजह से वह 20-25 दिनों बाद काम से घर लौटता था. इस कारण से महिला का मन नहीं लगता था और वह अकेली फील करती थी. फिर उसको अपने पड़ोसी कांतिलाल से प्रेम हो गया. जब इस बात का पता उसके दूसरे पति यानी शांतिलाल को चला. तो जागृति और उसके प्रेमी कांतिलाल ने शांतिलाल को रास्ते से हटाने का फैसला किया. 

हत्या के लिए दी सुपारी

इसके बाद जागृति और उसके प्रेमी कांतिलाल ने महिला के दूसरे पति की हत्या करने के लिए यूनिस नाम के शख्स को हत्या की सुपारी दी. जिसके लिए उसे 25000 हजार रुपये दिए. जब यूनिस हत्या करने के लिए गया, तो उसकी हिम्मत हार गई और वह सोते हुए शांतिलाल की फोटो खींचकर बोला कि उसने हत्या कर दी. और पैसे लेकर फरार हो गया. 

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर दबाया गला

जब दूसरे दिन जागृति ने शांतिलाल को जिंदा देखा, तो चौंक गई. फिर उसने उसे खुद जान से मारने का फैसला किया. एक दिन जागृति और उसके प्रेमी ने शांतिलाल को पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद लाश ठिकाने के लिए महिला ने अपने चौथे प्रेमी दीपक को बुलाया और शव को नाले में फेंक दिया. यह घटना लोगों को हैरान कर रही है. हत्या करने के बाद जागृति और कांतिलाल ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि शांतिगिरी को कहीं बहुत दूर एक अच्छी नौकरी मिल गई है और वह ट्रक लेकर चला गया है. 

क्या हुई कार्रवाई?

क्राइम ब्रांच ने जागृति और उसके प्रेमी कांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया है. और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 

Tags: crime newsGujarat newshome-hero-pos-7
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