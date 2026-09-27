3 दिन तक पहाड़ों में भटकते रहे मवेशी, नहर किनारे बोरी में मिला लाश का सिर और 8 अंग, प्रेम प्रसंग की भेंट चढ़ा जवान लड़का, फिर सुलग उठा था हिमाचल!

हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत और शांत जिले चंबा के सलूणी उपमंडल के भांदल गांव में जून 2023 में एक ऐसी खौफनाक घटना घटी, जिसने पूरे राज्य और देश को झकझोर कर रख दिया था. 21 वर्षीय दलित युवक मनोहर लाल की बेरहमी से की गई हत्या ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था. मनोहर 6 जून 2023 को अचानक घर से लापता हो गया था, और तीन दिन बाद 9 जून को उसका क्षत-विक्षत शव एक नाले से बोरियों में भरा हुआ बरामद हुआ. पुलिस जांच में सामने आया कि मनोहर का एक विशेष समुदाय की युवती के साथ प्रेम प्रसंग था, जो युवती के परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं था. इसी रंजिश के चलते आरोपी परिवार ने उसे साजिश के तहत बुलाया और मौत के घाट उतार दिया.

इस जघन्य हत्याकांड के बाद इलाके में इतना भारी जनसैलाब और आक्रोश उमड़ा कि गुस्साई भीड़ ने आरोपियों के घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रशासन को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी. इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी शब्बीर, मुसाफिर हुसैन, फरीदा और शरीफ खान सहित एक ही परिवार के करीब 10-11 लोगों को गिरफ्तार किया था.

जब अचानक लापता हुआ मनोहर, बोरी में मिला शव

घटना की शुरुआत 6 जून 2023 को हुई थी, जब पेशे से पशु चराने और मजदूरी करने वाला 21 वर्षीय मनोहर लाल संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया था. जब वह काफी तलाशने के बाद भी घर नहीं लौटा, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. हैरानी की बात यह थी कि उसके मवेशी कई दिनों तक एक ही पहाड़ी रास्ते के पास खड़े रहे, जिससे परिवार और स्थानीय लोगों को अनहोनी का शक हुआ. आखिरकार 9 जून को जब पुलिस और स्थानीय लोग उस पहाड़ी नाले के पास पहुंचे, तो वहां से तेज दुर्गंध आ रही थी. भारी पत्थरों के नीचे तीन जूट की बोरियों में मनोहर का शव मिला, जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई.

बर्बरता की हदें पार, शव के किए गए 8 टुकड़े

इस हत्याकांड की सबसे डरावनी बात यह थी कि आरोपियों ने इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी थीं. पुलिस और फोरेंसिक जांच में खुलासा हुआ कि पहले सिर पर भारी चीज से हमला कर मनोहर की हत्या की गई और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए पेड़ काटने वाले तेजधार हथियार (लकड़ी काटने के कटर) से उसके शव को 7 से 8 टुकड़ों में काट दिया गया. शरीर के अंगों को बोरियों में भरकर नाले में पत्थरों के नीचे छिपाया गया था. इस वीभत्स तरीके से शरीर को काटने की घटना ने पूरे इलाके में गहरी दहशत और गुस्सा पैदा कर दिया था.

ऑनर किलिंग का एंगल, अंतर-सामुदायिक तनाव

पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की जांच में यह साफ हुआ कि हत्या की मुख्य वजह दोनों के बीच का अंतर-सामुदायिक प्रेम प्रसंग था. युवती के पिता मुसाफिर हुसैन (शरीफ मोहम्मद) और उसके भाइयों ने इस रिश्ते के विरोध में मनोहर को मौत के मुंह में धकेल दिया. इस ऑनर किलिंग के एंगल सामने आते ही मामले ने तूल पकड़ लिया. कई हिंदू संगठनों, वीएचपी (VHP) और राजनीतिक नेताओं ने इस मामले की एनआईए या सीबीआई से जांच कराने की मांग उठाई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवाज बुलंद की.

हिंसक प्रदर्शन और आरोपियों के घरों में आगजनी

हत्या की इस अति-क्रूरता और सांप्रदायिक एंगल के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. 15 जून 2023 को सलूणी में भारी भीड़ ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ दिए और मुख्य आरोपी के गांव पहुंचकर उसके घरों को आग के हवाले कर दिया. स्थिति इतनी बेकाबू हो गई थी कि प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी. स्थानीय लोगों ने आरोपी परिवार पर अवैध रूप से जमीन कब्जाने, पशु तस्करी और वनों की अवैध कटाई जैसे गंभीर आरोप भी लगाए, जिससे मामला और गर्मा गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह खौफनाक कहानी आज भी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर देती है.

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