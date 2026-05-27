पहले से बना रखी थी गर्लफ्रेंड, फिर भी दूसरी शादी की, पत्नी के साथ बाथरूम में कर डाला कांड

Manesar Murder Case: हरियाणा के मानेसर क्षेत्र में एक विवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच तेज हो गई है. मृतका के परिवार ने उसके पति और एक अन्य महिला पर गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना के बाद दोनों संदिग्ध घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस को महिला का शव एक किराए के मकान के बाथरूम से मिला. शुरुआती जांच में पता चला कि शव कई दिनों पुराना था. महिला के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं.

पुलिस का मानना है कि वारदात को अंजाम देने के बाद सबूत छिपाने की कोशिश की गई. मृत महिला की पहचान मधु के रूप में हुई है. उसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी और वह अपने पति के साथ मानेसर में रह रही थी. परिवार वालों के अनुसार कुछ दिनों से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद उन्होंने उसकी तलाश शुरू की और बाद में पुलिस को सूचना दी. जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि महिला का पति दूसरी महिला के साथ भी संपर्क में था. घरवालों ने यह भी बताया कि उसने दहेज के लालच में मधु से शादी की थी.

पुलिस मामले की जांच कर रही

बताया जा रहा है कि घटना से पहले दोनों को कई बार साथ देखा गया था. पुलिस अब इस एंगल से भी मामले की जांच कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें बनाई हैं. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है ताकि दोनों संदिग्धों की आखिरी लोकेशन का पता लगाया जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल से कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया गया है.

स्थानीय लोगों में गुस्सा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर डर और गुस्सा देखा जा रहा है. इलाके के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में बढ़ती आपराधिक मानसिकता को दिखाती हैं. फिलहाल पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.