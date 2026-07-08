Home > क्राइम > उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड; बीबी की भी बंद हुई आवाज

उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड; बीबी की भी बंद हुई आवाज

Hyderabad  Crime News:  हैदराबाद से एक ऐसी घटना सामने आई है,जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है.अपनी प्रेमिका से अलग होने के डर से एक प्रेमी ऐसी कांड कर दिया जिससे हर कोई सकते में है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 8, 2026 1:52:20 PM IST

उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड
उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड


Hyderabad  Crime News: हैदराबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां अपनी शादीशुदा प्रेमिका से अलग होने का दर्द एक युवक सहन नहीं कर पाया और उसने चलती ट्रेन में अपनी प्रेमिका के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया. दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. मामले की जांच सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) कर रही है.
 
जानकारी के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के छपरा गांव निवासी सिरिश का गांव की ही शादीशुदा महिला नीलावेनी के साथ प्रेम संबंध था. दोनों कोयंबटूर में साथ रह रहे थे. जब सिरिश की पत्नी सुलोचना को इस रिश्ते की जानकारी मिली, तो वह कोयंबटूर पहुंची और पति को अपने साथ गांव लौटने के लिए राजी कर लिया.

गांव लौटते समय ट्रेन में उठाया बड़ा कदम

बताया जा रहा है कि सिरिश, उसकी पत्नी और नीलावेनी तीनों शबरी एक्सप्रेस से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान, जब ट्रेन सिकंदराबाद स्टेशन के पास पहुंच रही थी, तब सिरिश और नीलावेनी ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खा लिया. कुछ ही देर में दोनों की तबीयत बिगड़ गई और वे ट्रेन के डिब्बे में गिर पड़े.दोनों को अचानक गिरता देख ट्रेन में मौजूद यात्रियों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी. सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और मेडिकल टीम मौके पर पहुंची. दोनों को तुरंत हैदराबाद के गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

GRP ने शुरू की जांच

सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दोनों ने जहरीला पदार्थ कहां से लिया और घटना के पीछे क्या परिस्थितियां थीं. फिलहाल दोनों की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

Tags: crime newsExtra-Marital AffairHyderabad newsShabari Expresstrain news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फायदे ही नहीं नुकसान भी दे सकता है कड़वा करेला

July 7, 2026

कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर?

July 7, 2026

नोएडा और गुड़गांव में सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है?

July 7, 2026

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026
उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड; बीबी की भी बंद हुई आवाज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड; बीबी की भी बंद हुई आवाज
उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड; बीबी की भी बंद हुई आवाज
उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड; बीबी की भी बंद हुई आवाज
उठ रही थी प्रेमिका की तड़प ,पत्नी के साथ ट्रेन में किया ऐसा कांड; बीबी की भी बंद हुई आवाज