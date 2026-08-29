भाभी के बिना रहना हो रहा था मुश्किल! पत्नी का काटा गला और बिस्तर के नीचे बिछाई लाश; एक और खौफनाक हत्याकांड

Crime News: शादी एक पवित्र बंधन होता है. क्या हो जब ये ही पवित्र बंधन सबसे खौफनाक रिश्ते में बदल जाए. वहीं अब पश्चिम बंगाल के मालदा ज़िले से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, इंग्लिश बाज़ार पुलिस स्टेशन के इलाके में सतारी में, एक पति ने अपनी पत्नी का गला बेरहमी से काट डाला. और इसकी वजह ये थी कि वो उसके नाजायज़ रिश्ते में रुकावट बन रही थी. वारदात को अंजाम देने के बाद, चालाक पति ने सबूत छिपाने की कोशिश में अपनी पत्नी की लाश को कमरे में बिस्तर के नीचे छिपा दिया. जी हां! वहीं पुलिस ने आरोपी पति और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया.

8 साल पहले हुई थी शादी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मृतक महिला की पहचान 25 साल की शीला बीबी के तौर पर हुई है. उसका मायका मालदा के माणिकचक पुलिस स्टेशन इलाके में इनायतपुर में है. उसने आठ साल पहले सतारी के रहने वाले मोज़म्मेल से विवाह रचाया और एक नई जिंदगी शुरू करने ससुराल आई. मोज़म्मेल पेशे से प्रवासी मज़दूर है और काम के सिलसिले में दूसरे राज्यों में जाता रहता है. इस जोड़े के दो छोटे बच्चे हैं.

भाभी से था नाजायज संबंध

इस मामले को लेकर पुलिस जांच में ये जानकारी मिली है कि, मोज़म्मेल का पिछले कुछ महीनों से एक महिला रिश्तेदार (यानी उसकी भाभी) के साथ नाजायज़ संबंध चल रहा था. वहीं जब उसकी पत्नी शीला बीबी को इस बारे में पता चला, तो घर में लगातार झगड़े और अशांति होने लगी. वो इस नाजायज़ रिश्ते का ज़ोरदार विरोध कर रही थी. घटना वाले दिन, इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई. गुस्से में आकर मोज़म्मेल ने धारदार हथियार से शीला का गला काट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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ऐसे उठा इस खौफनाक राज से पर्दा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हत्या के बाद, आरोपी मोज़म्मेल ने शक से बचने के लिए चालाकी से अपनी पत्नी की लाश को बिस्तर के नीचे छिपा दिया. हालाँकि, आस-पास रहने वाले स्थानीय लोगों को कुछ गड़बड़ लगी. जब वो घर के अंदर गए और तलाशी ली, तो उन्हें बिस्तर के नीचे शीला की लाश मिली जिसका गला कटा हुआ था. ग्रामीणों ने तुरंत इंग्लिश बाज़ार पुलिस स्टेशन को घटना की सूचना दी. सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुँची, लाश को अपने कब्ज़े में लिया और पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया.