रहा नहीं जाता…अस्पताल के बेड पर लिपटा-चिपटी, इमरजेंसी वार्ड में प्रेमी-प्रेमिका के बीच शुरू हुआ रोमांस

Mahoba Hospital Viral Video: उत्तर प्रदेश के महोबा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई. यहां के एक जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देख स्टाफ समेत वहां मौजूद लोग हैरान रह गए. दरअसल, वीडियो में एक इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीज एक महिला के साथ रोमांस करता नजर आ रहा है. कपल का रोमांस सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गया. जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया.

प्रेमी-प्रेमिका के बीच शुरू हुआ रोमांस

जानकारी के अनुसार, मरीज की जहरीला पदार्थ खाने से तबीयत खराब हो गई थी. जिसके बाद वह अस्पताल में भर्ती हुआ था. महिला उसका हालचाल पूछने आई थी. तभी दोनों बेड पर रोमांस करने लगे, जिससे वहां बाकी मौजूद लोग काफी ज्यादा असहज हो गए. इस बीच दोनों का रोमांस कैमरे में कैद हो गए. जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि, ये पूरा मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के सेला गांव का है. यहां रहने वाला 18 साल का नवल किशोर जहरीला पदार्थ खाने के बाद इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती हो गया. डॉक्टर ने तुरंत मरीज का इलाज शुरू किया. इस बीच महिला भी उससे मिलने पहुंच गई और दोनों खुलकर आपत्तिजनक हरकतें करने लगे.

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वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल

दोनों की ये हरकतें देख आसपास के लोग काफी असहज हो गए. लोगों ने दोनों की हरकतों पर गहरा आक्रोश जताया. पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया. वीडियो सामने आते ही वार्ड में कर्मचारियों की निगरानी पर सवाल उठने लगे. इस मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर दीपक ने कहा कि जैसे ही घटना के बारे में पता लगा तो तुरंत सुरक्षा गार्ड को मौके पर भेजा गया. क्योंकि, मरीज की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे सीधा बाहर नहीं निकाला गया. फिलहाल, डॉक्टरों ने शुरुआती इलाज के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया है.

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