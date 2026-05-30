Women Torture Crime: पति ने साले की शादी में रखी ऐसी शर्त, जो न हो सका पूरा, फिर पत्नी के साथ करने लगा ये काम

Women Torture Crime: महेरा क्षेत्र से घरेलू हिंसा और कथित दहेज प्रताड़ना का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. महिला का दावा है कि उससे सोने की अंगूठी और 10 लाख रुपये की मांग की गई थी, जिसे पूरा न करने पर उसे लगातार परेशान किया गया.

पीड़िता की शिकायत के आधार पर गंगापुर पुलिस स्टेशन में छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

शादी के पारिवारिक समारोह से शुरू हुआ विवाद

शिकायत के अनुसार, विवाद की शुरुआत महिला के भाई की शादी के दौरान हुई. विवाहिता का आरोप है कि उसके पति ने एक पारंपरिक रस्म के लिए एक तोला सोने की अंगूठी की मांग की थी. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण यह मांग पूरी नहीं की जा सकी. महिला का कहना है कि इसके बाद से ही उसके प्रति ससुराल पक्ष का व्यवहार बदल गया और उसे लगातार मानसिक दबाव में रखा जाने लगा.

पति को भड़काने का आरोप

शिकायत में महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी सास, ससुर, ननद और अन्य परिजनों ने उसके पति को उसके खिलाफ भड़काया. महिला के अनुसार परिवार के कुछ सदस्यों ने पति से कहा कि यदि वह मांगी गई वस्तुएं नहीं ला सकती, तो वह दूसरी शादी कर सकता है. इन कथित टिप्पणियों के बाद पति का व्यवहार और अधिक आक्रामक हो गया। महिला का आरोप है कि उसे अपमानित किया गया, गाली-गलौज की गई और कई बार शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया.

मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप

पीड़िता का कहना है कि लंबे समय तक चले इस व्यवहार ने उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाला. उन्होंने आरोप लगाया कि उसे बार-बार ताने दिए जाते थे और आर्थिक मांगों को लेकर दबाव बनाया जाता था. ऐसी परिस्थितियों से परेशान होकर अंततः उसने पुलिस का सहारा लिया और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने शुरू की जांच

गंगापुर पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर पति सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.