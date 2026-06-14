जिस प्रेमी की लाश से की थी शादी, उसी का घर छोड़ना पड़ा… उत्पीड़न का लगाया आरोप; पिता-भाई ने की थी हत्या

Crime News: पिछले साल प्यार की एक ऐसी कहानी देखने को मिली, जिसने सभी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया. वहीं अब ये कहानी एक नए मोड़ पर आग गई है. महाराष्ट्री के नांदेड में रहने वाली आंचल ममीदवार ने पिछले साल अपने प्रेमी सक्षम की हत्या के बाद उसकी लाश से शादी की थी. लेकिन अह वह अपने सुसराल से बेघर हो चुकी है.

आंचल ने छोड़ा ससुराल

मीडिया से बातचीत के दौरान आंचल ने कहा कि उन्हें हाल ही में मजबूर होकर अपना ससुराल छोड़ना पड़ा. उन्होंने दावा किया कि एक सक्षम के परिवार के एक सदस्य के व्यवहार से वह काफी परेशान थी. उसने इस बारे में अपनी सास-ससुर को भी बताया था, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और ससुराल छोड़ना का फैसला किया. आंचल ने कहा कि वह पुलिस की अनुमति से ही घर से निकली हैं. वह पुलिसकर्मियों के साथ ही अपनी दादी के घर पहुंची हैं. सक्षम की मौत के बाद ही उसे पुलिस की सुरक्षा प्रदान की गई थी. हालांकि, घर छोड़ने के बाद अंचल ने कहा कि आज भी वह सक्षम से वैसा ही प्यार करती थी, जैसा पहले करती थी.

पिछले साल हुई थी आंचल की शादी

आचंल की लव स्टोरी ने पिछले साल पूरे देश को भावुक कर दिया था. बता दें कि, 27 नवंबर 2025 को 20 साल के सक्षम टाटे की हत्या कर दी गई थी. आंचल के पिता और भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया गया था. पुलिस जांच में सामने आया कि अलग-अलग जातियां होने के कारण आंचल का परिवार दोनों के रिश्ते से नाराज था. आंचल के परिवार ने शुरूआत में रिश्ते को स्वीकार करने का दिखावा किया था. सक्षम के जन्मदिन पर आंचल के परिवार की तरफ से कांटे वाला गुलाब का पौधा दिया था. बाद में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया था कि वह अपनी जिंदगी के काटे को हटा सकें.

गोली मारकर ली सक्षम की जान

हत्या के दिन सक्षम अपने दोस्तों के साथ पुराने गंज इलाके में मौजूद था. आरोप है कि इसी दौरान आंचल का भाई वहां पहुंचा और दोनों के बीच कहासुनी हो गई. इसके बाद हालात बिगड़ गए और आरोपियों ने पहले सक्षम को गोली मार दी, जो उसकी पसलियों में लगी. गंभीर हालत में जमीन पर गिरने के बाद उसके सिर पर टाइल से वार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

लाश से की थी आंचल की शादी

सक्षम की हत्या के बाद आंचल ने अपने प्रेमी की लाश से प्रतीकात्मक शादी कर ली थी. उसने कहा था कि उनका प्यार जाति, धमकी या किसी दबाव से छोटा नहीं हो सकता. आंचल का कहना था कि सक्षम भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका रिश्ता हमेशा बना रहेगा. घटना के बाद वह सक्षम के परिवार के साथ रहने चली गई थी, लेकिन अब वह अपनी दादी के घर लौट आई है. वहीं, सक्षम के परिवार की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.