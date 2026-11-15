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दोस्त ही बना दरिंदा! बेटी की देखभाल का सौंपा जिम्मा, लेकिन डेढ़ महीने तक करता रहा दुष्कर्म; जब नहीं भरा मन तो पड़ोसी की बहनों को भी नहीं छोड़ा

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र से एक ऐसा मामला सामने आया, जहां एक युवक ने अपने ही दोस्त की बेटियों संग लगभग डेढ़ महीने से शारीरिक संबंध बनाता रहा. इतना ही नहीं, आरोपी ने अपने पड़ोसी की सगी बहनों के साथ भी दुष्कर्म किया.

By: Kamesh Dwivedi | Published: November 15, 2026 10:13:10 PM IST

महाराष्ट्र क्राइम न्यूज
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महाराष्ट्र के विरार में तीन नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में 45 वर्षीय कमलेश कदम को गुजरात से गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह करीब डेढ़ महीने तक तीनों लड़कियों का शोषण करता रहा. गिरफ्तार आरोपी को वसई कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

दोस्त के परिवार की देखभाल के बहाने किया शोषण

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी का एक दोस्त जेल में बंद है. जेल जाने से पहले उसने अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी कमलेश को सौंपी थी. इसके बाद महिला और उसकी बेटी आरोपी के घर रहने लगीं. आरोप है कि महिला की गैरमौजूदगी में कमलेश नाबालिग को अकेला पाकर उसका यौन शोषण करता था. विरोध करने पर वह उसे धमकाता भी था.

पड़ोस में रहने वाली दो बहनों को भी बनाया निशाना

पुलिस के अनुसार, आरोपी पर पड़ोस में रहने वाली दो नाबालिग सगी बहनों के साथ भी दुष्कर्म का आरोप है. बताया जा रहा है कि उसने अपने घर पर पार्टी रखकर दोनों को बुलाया था. आरोप है कि वहां उन्हें शराब पिलाने के बाद उनके साथ यौन शोषण किया गया.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पीड़िताओं में से एक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. गुजरात पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है.

यह खबर भी पढ़ें: 1995 Kerala Woman Murder Case: मर्डर, गर्लफ्रेंड से शादी और एक फोन, आखिर कैसे 3 दशक बाद सुलझी केरल की मर्डर

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Tags: Maharashtra NewsVirar Crime
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