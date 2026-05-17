महिलाओं के कपड़े फाड़कर अर्धनग्न किया और काटे बाल, फिर जूतों की माला पहनाकर 2 किमी तक सड़क पर घुमाया

Thane Ulhasnagar Woman Paraded: महाराष्ट्र के ठाणे जिले से एक ऐसी अमानवीय और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. ऐसी घटनाओं की आज के जमाने में कोई जगह नहीं होनी चाहिए. लेकिन आज भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है. ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है. दरअसल, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पर एक ही परिवार की महिलाओं के साथ बर्बरता का सारी हदों को पार कर दिया गया.

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिलाओं के सरेराह बाल काट दिए गए, उनके कपड़े फाड़कर उन्हें अर्धनग्न कर दिया गया. इसके बाद उन्हें जूतों-चप्पलों की माला पहनाकर करीब 2 किलोमीटर तक सड़क पर जुलूस निकाला गया. इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है.

कहां का है पूरा मामला?

दरअसल, बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला उल्हासनगर के वाघरी इलाके का है. जहां कुछ समय पहले एक स्थानीय जात पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाते हुए एक पीड़ित परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था. लेकिन परिवार इस सामाजिक बहिष्कार को मानने को तैयार नहीं था. बताया जा रहा है कि जिस दिन यह घटना हुई, उस दिन मंदिर परिसर के भीतर एक धार्मिक अनुष्ठान और भंडारा का आयोजन किया जा रहा था. पीड़ित परिवार के एक युवक ने इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए पूछा कि हमारा अपराध क्या है? हमें मंदिर में जाने की अनुमति क्यों नहीं है? और इतना पूछते ही वह मंदिर परिसर में प्रवेश कर गया. युवक के मंदिर में प्रवेश करते ही वहां मौजूद वाघरी समाज के लोगों को नागवार गुजरा.

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घर पर बोला धावा

युवक की इस हरकत से भड़के हुए आरोपियों ने लाठी-डंडों से लैस होकर पीड़ित परिवार के घर पर हमला बोल दिया. घर के पुरुषों को बेरहमी से पीटने के बाद आरोपियों ने अपना गुस्सा परिवार की महिलाओं पर भी उतारा. मारपीट करने के बाद आरोपियों ने जाते-जाते पीड़ित परिवार को धमकी दी कि यदि पुलिस से संपर्क करने की हिम्मत की तो परिणाम और भी भयानक होंगे.

महिलाओं का निकाला जुलूस

शुक्रवार सुबह करीब 10:00 बजे शिकायतकर्ता कांता प्रेम राजपूत (50), अपनी बहन गीता राजपूत और बेटी अंजलि के साथ इस हमले के संबंध में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के लिए ‘मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन’ जा रही थीं. तभी रास्ते में हडकामाता चौक के पास आरोपियों ने उन्हें घेर लिया. इसके बाद आरोपियों ने उन महिलाओं को घसीटकर सड़क के बीचों-बीच ला दिया, उनके कपड़े फाड़कर उन्हें अर्धनग्न कर दिया और कैंची से उनके बाल काट दिए.

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लेकिन आरोपियों का मन महिलाओं को इसतरह सरेराह बेइज्जत करने के बाद भी नहीं भरा तो उन्होंने पीड़ितों के गले में जूतों-चप्पलों की माला पहनाकर करीब 2 किलोमीटर तक अपमानजनक जुलूस निकाला गया. इस दौरान आरोपियों ने पीड़ितों को कई लोगों के पैर छूने के लिए भी मजबूर किया.