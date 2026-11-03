Thane: शराब के नशे में दोस्त का कत्ल, फिर बोरे में भरकर… 20 दिन बाद आखिर ऐसा क्या हुआ जो आरोपी ने खुद किया सरेंडर?

Maharashtra Crime News: किसी की हत्या करने के बाद अगर कोई आरोपी सबूत मिटाकर आराम से जिंदगी जीने की कोशिश करे, तो शायद उसे लगे कि अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. लेकिन महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आया एक मामला बेहद चौंकाने वाला है. यहां एक शख्स ने मामूली विवाद में अपने ही दोस्त की जान ले ली और मकान मालिक की मदद से उसकी लाश ठिकाने लगा दी. उसे लगा कि वह इस अपराध से बच निकलेगा, लेकिन अगले 20 दिनों तक उसे चैन की नींद तक नसीब नहीं हुई. ऐसे में चलिए जानें कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर कर दिया.

शराब पीते समय हुए झगड़े में दोस्त की मौत हो गई

यह घटना महाराष्ट्र के डोंबिवली के मोथागांव इलाके में हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 9 अक्टूबर को विशाल कदम और प्रभु कराकाडे साथ में शराब पी रहे थे. उनके बीच बहस हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि प्रभु ने विशाल पर लात-घूंसों से हमला कर दिया. इस झगड़े में विशाल की मौत हो गई.

मकान मालिक की मदद से लाश को ठिकाने लगाया

अपने दोस्त की मौत से प्रभु बहुत डर गया था. उसने अपने मकान मालिक संदेश म्हात्रे को बताया और मदद मांगी. दोनों ने मिलकर विशाल की लाश को एक बोरे में भरकर रात के अंधेरे में एक सुनसान इलाके में नाले के पास फेंक दिया. आरोपियों को उम्मीद थी कि इससे उनके जुर्म का पता नहीं चलेगा.

20 दिनों तक आते रहे दोस्त के डरावने सपने

हत्या के बाद, प्रभु ने कथित तौर पर शहर से भागने का प्लान बनाया. लेकिन, उसे अपने मरे हुए दोस्त के बारे में बार-बार सपने आने लगे. बताया जा रहा है कि वह करीब 20 रातों से ठीक से सो नहीं पाया था. इन सपनों और कहे जा रहे पछतावे से परेशान होकर, उसने आखिरकार पुलिस के सामने सरेंडर करने का फैसला किया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया

प्रभु कराकाडे ने ठाणे पुलिस से संपर्क किया और हत्या की बात कबूल कर ली. इसके बाद, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मकान मालिक संदेश म्हात्रे को भी गिरफ्तार कर लिया. उस पर लाश को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने में मदद करने का आरोप है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को कल्याण कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया. फिलहाल, पुलिस हत्या के पीछे के मकसद और घटना में मकान मालिक की भूमिका की जांच कर रही है.