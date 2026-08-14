Fraud Baba Swapnil Lande: पुणे में आस्था की आड़ में घिनौना खेल! नाबालिग के शोषण के आरोप से हड़कंप; फरार बाबा की तलाश में पुलिस

Pune Fraud Baba Swapnil Lande: महाराष्ट्र के पुणे में आस्था और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को कथित तौर पर अपने जाल में फंसाने का एक बेहद गंभीर और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बिबवेवाड़ी इलाके में खुद को दिव्य शक्तियों वाला बताने वाले स्वप्निल लांडे पर एक नाबालिग लड़की के साथ शोषण करने का आरोप लगा है.

परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ POCSO समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है. मामला सामने आने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि यह पूरा मामला क्या है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस शिकायत के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर लोगों की धार्मिक आस्था और उनकी निजी परेशानियों का फायदा उठाकर खुद को अलौकिक शक्तियों वाला बताता था. आरोप है कि उसने नाबालिग बच्ची को अपनी गोद में बैठाया और उसके कान में कथित तौर पर कुछ गुप्त मंत्र फुसफुसाते हुए उसे किसी भी परेशानी की स्थिति में सीधे अपने पास आने के लिए कहा. आरोप है कि उसी दौरान उसने बच्ची के साथ कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकतें कीं. घटना के बाद बच्ची बुरी तरह डर गई. उसकी स्थिति को देखते हुए बच्ची की एक्सपर्ट्स के काउंसलिंग कराई जा रही है.

शिकायत मिलते ही पुलिस ने दर्ज किया मामला

परिजनों की शिकायत के बाद बिबवेवाड़ी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ POCSO कानून समेत अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

जांच एजेंसियां अब इस पहलू पर भी गौर कर रही है कि कहीं आरोपी ने धार्मिक आस्था और कथित चमत्कारों का सहारा लेकर और दूसरे लोगों को भी अपने जाल में नहीं फंसा लिया. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके खिलाफ पहले भी किसी तरह कि शिकायत सामने आई थी या नहीं, या फिर यह पहला मामला है.

माता-पिता से अपील

इस घटना के बाद, माता-पिता से और भी ज़्यादा सावधान रहने की अपील की जा रही है. अगर दैवीय शक्तियों की आड़ में मासूम बच्चों का शोषण किया जा रहा है, तो समाज ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की उम्मीद करता है. अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि जांच में और क्या चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं.