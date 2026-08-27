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Maharashtra: सावन में बेटे ने मांगा मटन, कलयुगी बाप का चढ़ा पारा… पुणे में पिता ने खुद बुझा दिया अपना चिराग; मां भी बनी राज़दार

Pune Murder Case: सावन के दौरान मटन खाने की जिद को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद हुआ और गुस्से में कलयुगी बाप ने अपने 30 साल के बेटे की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर चोटों के कारण बेटे की मौत हो गई.

By: Shristi S | Published: August 27, 2026 8:54:45 PM IST

सावन में बेटा मांग रहा था मटन इसलिए पुणे में पिता ने कर दिया मर्डर
सावन में बेटा मांग रहा था मटन इसलिए पुणे में पिता ने कर दिया मर्डर


Pune Father Murder Son: महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों की गहराइयों को झकझोर कर रख दिया है. जिस पिता से बेटे को सबसे ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद होती है, उसी पर उसकी जान लेने का आरोप लगा है. मामला इतना हैरान करने वाला है कि विवाद की वजह भी चौंका देगी. 

आरोप है कि सावन के दौरान मटन खाने की जिद को लेकर पिता और बेटे के बीच विवाद हुआ और गुस्से में कलयुगी बाप ने अपने 30 साल के बेटे की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई कर दी. गंभीर चोटों के कारण बेटे की मौत हो गई. इसके बाद मां पर भी पति का साथ देते हुए सबूत मिटाने का आरोप लगा है.

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मटन खाने की जिद बनी विवाद की वजह

यह घटना पुणे के वारजे मालवाडी इलाके की बताई जा रही है. मृतक की पहचान 30 वर्षीय महेश गायकवाड़ के तौर पर हुई. पुलिस के मुताबिक, सावन के कारण परिवार में मांसाहारी भोजन नहीं बनाया जा रहा था. इसी दौरान महेश ने घर में मटन बनाने की जिद की. यह बात पिता ने सुन ली फिर क्या था दोनों बाप-बेटे में बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि पिता ने कथित तौर पर बेटे की पिटाई शुरू कर दी.

मारपीट के बाद बेटे ने तोड़ा दम

पुलिस के अनुसार, मारपीट में महेश को गंभीर चोटें आईं. उसकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिवार में मातम छा गया, लेकिन आरोप है कि मां ने पुलिस को सूचना देने के बजाय अपने पति को बचाने की कोशिश शुरू कर दी. आरोप है कि महेश की मौत के बाद उसकी मां ने पति के साथ मिलकर हत्या से जुड़े सबूत मिटाने की कोशिश की. 

हालांकि, पुलिस को मामले की जानकारी मिल गई और जांच शुरू की गई. वारजे मालवाडी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की पड़ताल की. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने महेश के पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया, जबकि उसकी मां को कथित तौर पर सबूत मिटाने में मदद करने के आरोप में हिरासत में लिया गया. 

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि मारपीट के दौरान वास्तव में क्या हुआ और बेटे की मौत के बाद सबूत मिटाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए.

Tags: crimehome-hero-pos-4Maharashtrapune news
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