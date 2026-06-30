'बुढ़ापे में भी शांत नहीं हुई वासना की प्यास!'... 3 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले 65 के 'हैवान' को जज ने सरेआम सुनाई फांसी की सजा, वकील को लगी फटकार!

महाराष्ट्र के पुणे जिले में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुणे की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 65 साल के दोषी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई है. कांबले पर पहले भी 17 साल की नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है. कोर्ट ने मामले को ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ कैटेगरी का बताते हुए 60 दिन के अंदर न्याय किया है. यह घटना आज से करीब 2-3 महीने पहले 1 मई महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरापुर गांव में हुई थी जहां एक 3 सास की बच्ची अपनी नानी के यहां छुट्टियां बिताने आई थी. दोपहर 3-4 के बीच 65 साल के कांबले ने बच्ची को अकेला पाया और खाने-पीने की चीजों का लालच और गाय का बछड़ा दिखाने की बात कहकर साथ ले गया. जहां मवेशियों के तबेले में मासूम के साथ दरिंदगी की और बच्ची का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम के शरीर पर 18 चोटों के निशान पाए गए थे.

कोर्ट ने माना ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ क्राइम

मालूम होता है कि 65 साल के कांबले खुद 7 बच्चों के पिता और 11 बच्चों के दादा है. कुछ समय पहले एक 17 साल की नाबालिग, एक बुजुर्ग महिला और एक पशु के साथ भी दुर्व्यवहार किया था. 3 साल की बच्ची के मामले में कांबले को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था जिसके बाद पुलिस ने तत्काल गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी थी. 29 जून 2026, सोमवार को सुनवाई के लिए सुबह 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच कांबले को कोर्ट में पेश किया गया था. जहां पुराने मामलों के मद्देनजर और ताजा मामले में क्रूरता को देखते हुए न्यायाधीश ने’रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ बताया और सुधार की उम्मीद नजर न आने पर फांसी की सजा सुना दी है.

कोर्ट ने बताया- ठंडे दिमाग की हत्या

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एसआर सालुंखे ने अपने बयान में कहा कि निर्भया कांड के बाद बच्चों के खिलाफ क्राइम में तुरंत सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सख्त कानून और स्पेशल कोर्ट के बावजूद जघन्य अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिससे समाज की अंतरात्मा आहत हो रही है. हालांकि 25 जून को दोषी करार दिए जाने के बाद फांसी की सजा नहीं सुनाई गई थी और फैसला 29 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. जब 65 साल के कांबले से पूछा गया कि क्या सजा दी जानी चाहिए तो कांबले ने कहा था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है. जब कोर्ट को पश्चाताप और सुधार के संकेत नहीं मिले तो कोर्ट ने मृत्युदंड को ही उचित सजा मान लिया.

वकील ने किए चौंकाने वाले खुलासे

3 साल की मासूम को न्याय दिलाने वाले वकील ने कोर्ट में 55 लोगों के बयान दर्ज करवाए थे जिसमें बच्चे भी शामिल थे. इसके अलावा, CCTV फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, पोटेंसी टेस्ट और मेंटल फिटनेस असेसमेंट को भी सबूत के तौर पर शामिल किया गया. जब कांबले के वकील ने उम्र का हवाला देते हुए सजा माफ करने की अपील की तो जज ने साफ कह दिया कि इस उम्र में भी आरोपी की वासना की प्यास नहीं बुझी बल्कि यह एक अत्यंत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. बच्ची असहाय थी. दोषी ने निडरता के साथ उसके साथ बेहद हिंसक तरीके से क्रूरता की. शायद उसे पता होगा कि उम्र ज्यादा है इसलिए कोर्ट सजा नहीं सुनाएगी और वो बच जाएगा.

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