Home > क्राइम > मुंह खोला तो पेट काट दुंगा, दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के मुस्लिम पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद

मुंह खोला तो पेट काट दुंगा, दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के मुस्लिम पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ के वाकड़ में 65 वर्षीय रमजान बागवान नामक पड़ोसी ने 10 साल की बच्ची से चार बार और 4 साल की बहन से एक बार रेप किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Preeti Rajput | Published: July 28, 2026 10:40:40 AM IST

दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के बुजुर्ग पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद
दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के बुजुर्ग पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद


Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ के वाकड़ इलाके में एक बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 65 साल के एक पड़ोसी पर 10 साल की लड़की और उसकी 4 साल की छोटी बहन के साथ रेप करने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रमजान बागवान ने किया रेप

आरोपी का नाम रमजान बागवान है. पुलिस के अनुसार, उसने पिछले डेढ़ महीने में 10 साल की बच्ची के साथ चार बार और उसकी 4 साल की बहन के साथ एक बार रेप किया. दोनों बच्चियां पड़ोस में ही रहती थीं. आरोपी अकेले घर पर था जब उसने यह घटना की.

You Might Be Interested In

परिवार की स्थिति

पीड़ित लड़कियों का परिवार मजदूरी करके गुजारा करता है. माता-पिता, दादा-दादी सब काम पर जाते हैं. आरोपी का परिवार भी काम करता था, लेकिन उस दिन उसकी पत्नी और बेटा काम पर गए थे, जिससे आरोपी घर पर अकेला था.

पड़ोसिन की सतर्कता से खुलासा

मामला तब खुला जब पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बच्ची को आरोपी के घर जाते देखा. शाम को जब बच्चियों के माता-पिता काम से लौटे तो उस महिला ने उन्हें पूरी बात बताई. मां ने बच्ची से पूछताछ की तो बच्ची ने सारी घटनाएं बताईं.

ये भी पढ़ें: खाना न मिलने पर उतार देता था मौत के घाट, बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे… भारत के सबसे रहस्यमयी सीरियल किलर की कहानी रोंगटे खड़े कर…

धमकी और पुलिस कार्रवाई

बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था और कहता था कि अगर किसी को बताया तो चाकू से पेट काट देगा. डर के कारण बच्ची चुप रही. परिवार ने तुरंत वाकड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने रमजान बागवान को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ POCSO एक्ट, अट्रोसिटी एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस आगे जांच कर रही है. पीड़ित बच्चों को कानूनी और मानसिक मदद दी जा रही है.

ये भी पढ़ें: BSAP बैरक में जवान ने सर्विस कार्बाइन से खुद को मारी गोली, आखिर क्यों उठाया इतना बड़ा कदम? मौत की वजह बनी रहस्य

Tags: Breaking Crime NewsIndia crime newsMinor Girl AssaultPolice ArrestPune Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं प्रिया बनर्जी?

July 28, 2026

डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए?

July 27, 2026

नॉवेल्स पर आधारित 5 शानदार फिल्में

July 27, 2026

कृति सेनन की 6 हिट फिल्में

July 27, 2026

टीवी एक्ट्रेस नारायणी शास्त्री ने किया चौंकाने वाला दावा

July 27, 2026

नोरा फतेही के को-स्टार ने जड़े थप्पड़, खींचे बाल

July 27, 2026
मुंह खोला तो पेट काट दुंगा, दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के मुस्लिम पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मुंह खोला तो पेट काट दुंगा, दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के मुस्लिम पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद
मुंह खोला तो पेट काट दुंगा, दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के मुस्लिम पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद
मुंह खोला तो पेट काट दुंगा, दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के मुस्लिम पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद
मुंह खोला तो पेट काट दुंगा, दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के मुस्लिम पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद