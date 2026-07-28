मुंह खोला तो पेट काट दुंगा, दो मासूम बहनों के साथ हैवानियत कर; 65 साल के मुस्लिम पड़ोसी ने ऐसे कराया बच्चियों का मुंह बंद

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ के वाकड़ इलाके में एक बहुत ही दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. 65 साल के एक पड़ोसी पर 10 साल की लड़की और उसकी 4 साल की छोटी बहन के साथ रेप करने का आरोप है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

रमजान बागवान ने किया रेप

आरोपी का नाम रमजान बागवान है. पुलिस के अनुसार, उसने पिछले डेढ़ महीने में 10 साल की बच्ची के साथ चार बार और उसकी 4 साल की बहन के साथ एक बार रेप किया. दोनों बच्चियां पड़ोस में ही रहती थीं. आरोपी अकेले घर पर था जब उसने यह घटना की.

परिवार की स्थिति

पीड़ित लड़कियों का परिवार मजदूरी करके गुजारा करता है. माता-पिता, दादा-दादी सब काम पर जाते हैं. आरोपी का परिवार भी काम करता था, लेकिन उस दिन उसकी पत्नी और बेटा काम पर गए थे, जिससे आरोपी घर पर अकेला था.

पड़ोसिन की सतर्कता से खुलासा

मामला तब खुला जब पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बच्ची को आरोपी के घर जाते देखा. शाम को जब बच्चियों के माता-पिता काम से लौटे तो उस महिला ने उन्हें पूरी बात बताई. मां ने बच्ची से पूछताछ की तो बच्ची ने सारी घटनाएं बताईं.

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धमकी और पुलिस कार्रवाई

बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देता था और कहता था कि अगर किसी को बताया तो चाकू से पेट काट देगा. डर के कारण बच्ची चुप रही. परिवार ने तुरंत वाकड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने रमजान बागवान को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ POCSO एक्ट, अट्रोसिटी एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस आगे जांच कर रही है. पीड़ित बच्चों को कानूनी और मानसिक मदद दी जा रही है.

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