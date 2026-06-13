पालघर में सरेआम हमला: सिरफिरे ने महिला क्लर्क पर कोयते से किए ताबड़तोड़ 8 वार, CCTV में कैद हुई रूह कंपाने वाली क्रूरता

महाराष्ट्र के पालघर शहर में एक युवती पर कोयते (धारदार हथियार) से जानलेवा हमला किए जाने की बेहद खौफनाक घटना सामने आई है. हमले का शिकार हुई युवती पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत है. यह वारदात गुरुवार 12 जून की शाम करीब 6:30 बजे हुई जब गोल्ड सिनेमा परिसर के पास हमलावर ने धारदार हथियार से युवती पर एक के बाद एक 8 वार किए और महिला को अधमरी हालत में पटककर फरार हो गया.

महिला से चल रहा था विवाद

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी की पहचान अमोल मुले के रूप में हुई है जो एक कोर्ट में चपरासी की नौकरी करता है. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को ढूंढने के लिए तलाशी अभियान भी चलाया है. इलाके की भी घेराबंदी कर दी गई. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और सबूत इकट्ठा किए हैं. पुलिस का कहना है कि अभी घटना के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. हमले के कारणों का पता लगाने के लिए आरोपी की तलाशी की जा रही है.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना

इस घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है जिसमें आरोपी अमोल मुले रास्ते से जा रही पीड़िता स्नेहल सावंत के पीछे से दौड़कर आता है और कोयते (हंसिया/दरांती) से हमला कर देता है. आरोपी ने महिला की पीठ, गर्दन, कंधे और कमर पर पूरे 8 बार वार किए. जब महिला गंभीर रूप से घायल अवस्था में जमीन पर जा गिरी तो भी हमलावर क्रूरता से मार-काट करता रहा.

इस मामले में पुलिस लव एंगल की आशंका जता रही है. पुलिस को शक है कि यह विवाद दोनों के निजी संबंधों से जुड़ा हो सकता है.अधिकारियों ने बताया कि आरोपी अमोल मुले बॉम्बे हाई कोर्ट में कार्यरत हैं, जबकि पीड़ित स्नेहल सावंत पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय के राजस्व विभाग में क्लर्क हैं.

हमलावर फरार, महिला की हालत गंभीर

इस घटना के कुछ ही मिनटों में हमलावर घटनास्थल से फरार हो जाता है लेकिन पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है. ताज्जुब की बात तो यह है कि हमलावर अपना बैग और हथियार महिला के पास ही छोड़ देता है. इस हमले के कुछ देर बाद ही एक राहगीर ने महिला को घायल अवस्था में देखा. कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई और महिला को पालघर के ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया जहां हमला की हालत सीरियस बताई गई और बोइसर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया. इस वारदात से पूरे पालघर शहर के नागरिकों में भारी दहशत और चिंता का माहौल है.

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