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Video: बंदूकधारी लुटेरों के मंसूबों पर फेड़ा पानी, कर्मचारियों ने बहादुरी से ज्वेलरी शॉप को लूट से बचाया

Nashik Jewellery Shop Loot Video: महाराष्ट्र के नासिक में ज्वेलरी शॉप में लूट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें महिला और पुरुष कर्मचारियों ने अपनी बहादुरी से लुटेरों को मुंहतोड़ जवाब दिया.

By: Sohail Rahman | Published: May 17, 2026 3:40:29 PM IST

महिला और पुरुष कर्मचारी की बहादुरी से ज्वेलरी शॉप में नहीं हुई लूट
महिला और पुरुष कर्मचारी की बहादुरी से ज्वेलरी शॉप में नहीं हुई लूट


Nashik Jewellery Shop Loot Video: महाराष्ट्र के नासिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जोकि एक ज्वेलरी शॉप में लूट का है. जिसमें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब कुछ बदमाश ज्वेलरी शॉप पर लूट की कोशिश करते हैं तो वहां मौजूद कर्मचारी ने बहादुरी का परिचय देते हुए दुकान में लूट होने से बचा लिया. बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला हिरावाड़ी इलाके में स्थित न्यू समृद्धि ज्वेलर्स में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की कोशिश की. लेकिन कर्मचारियों की हिम्मत के आगे उन्हें खाली हाथ भागना पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है. लोग कर्मचारियों की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं. शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, 2 से 3 नकाबपोश बदमाश दुकान में घुसे और कर्मचारियों को डराने के लिए पिस्तौल निकाल ली. पिस्तौल देखते ही एक महिला कर्मचारी ज्वेलरी छोड़कर नीचे छिप गई. लेकिन एक अन्य महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी बिना लुटेरों से भिड़ गए. जिसका नतीजा ये हुआ कि आखिरकार लुटेरों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा.

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बदमाशों ने कर्मचारियों पर बोला हमला

जब लूट का विरोध किया गया तो बदमाशों ने दुकान के एक पुरुष कर्मचारी पर हमला कर दिया. उसके सिर पर पिस्तौल के बट से कई बार वार किए गए, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. उसे तुरंत जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. दुकान में मौजूद महिला और पुरुष कर्मचारियों की हिम्मत के आगे लुटेरे हार गए और खाली हाथ अपनी जान बचाकर भाग गए.

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ये पूरी घटना दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई. वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन कर्मचारियों की हिम्मते आगे उनके सारे मंसूबों पर पानी फिड़ गया है.



पुलिस ने शुरू की जांच

बताया जा रहा है कि ये घटना घनी आबादी वाले बाजार इलाके में घटित हुई है. जिसके बाद इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है. पुलिस को इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया और जांच की जा रही है. पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया है और भरोसा जताया है कि लुटेरे जल्द ही पकड़े जाएंगे.

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Tags: crime newsviral video
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