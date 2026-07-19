Home > क्राइम > चाकू घोंपकर गर्लफ्रेंड को उतारा था मौत के घाट, अगले दिन उसी जगह लटका मिला सनकी आशिक; कॉल रिकॉर्डिंग से खुले गहरे राज़!

चाकू घोंपकर गर्लफ्रेंड को उतारा था मौत के घाट, अगले दिन उसी जगह लटका मिला सनकी आशिक; कॉल रिकॉर्डिंग से खुले गहरे राज़!

वैष्णवी ने रिश्ते को समाप्त करने और विवाह न करने का निर्णय लिया था, जिससे साहिल व्यथित था. देर रात दोनों के बीच एक बहस के दौरान जानलेवा हमला किया और लाश को पेश पर लटका दिया.

By: Kajal Jain | Published: July 19, 2026 4:38:04 PM IST

चाकू घोंपकर गर्लफ्रेंड को उतारा था मौत के घाट, अगले दिन उसी जगह लटका मिला सनकी आशिक; कॉल रिकॉर्डिंग से खुले गहरे राज़!
चाकू घोंपकर गर्लफ्रेंड को उतारा था मौत के घाट, अगले दिन उसी जगह लटका मिला सनकी आशिक; कॉल रिकॉर्डिंग से खुले गहरे राज़!


यह दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र के नासिक में इंदिरानगर इलाके के पास हुई, जहां एक 26 साल के युवक ने अपनी 20 साल की लिव-इन पार्टनर का गला इसलिए रेत दिया, क्योंकि उसने शादी करने से मना कर दिया था. घटना के कुछ घंटे बाद, बॉयफ्रेंड का शव भी पास के एक जॉगिंग ट्रैक पर पेड़ से लटका मिला. जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि युवक और युवती का पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन शुक्रवार देर रात जब दोनों के बीच तीखी बहस छिड़ गई तो युवक के सिर खून सवार हो गया और उसने अपनी ही प्यार का खूनी अंत लिख डाला.

नासिक जिले के इंगिरानगर इलाके में 26 साल का साहिल लवारे और 20 साल की वैष्णवी लिव-इन रिलेशनशिप में रहते थे. दोनों के रिश्ते को 2 साल से ज्यादा हो चुके थे. वैष्णवी एक स्टूडेंट थी और नासिक में एक पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रही थी. दोनों के बीच एक रिश्ता तो था लेकिन वो शादी तक नहीं पहुंच पाया. साहिल के पूछने पर वैष्णवी ने साफ इनकार कर दिया. इसी बात से आहत साहिल ने वैष्णवी की जिंदगी की आखिरी कहानी लिख दी.

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पार्क में चाकू घोंपकर की हत्या

एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार की रात को साहिल ने वैष्णवी को मिलने के लिए इंदिरा नगर के वनसपंदा गार्डन के पास बुलाया. दोनों किसी बात पर एक-दूसरे से बहस करने लगे. करीब 30 मिनट तक चले विवाद में साहिल आग बबूला हो गया और वैष्णवी पर चाकू से एक बाद एख ताबड़तोड़ वार कर दिए. खून से लथपथ वैष्णवी चीखते-चिलाते बदहवास हो गई और वहीं गिर पड़ी.

फोन कॉल पर रिकॉर्ड हो गई बातें

इस मामले में सबसे चौंकाने वाला सबूत है वो फोन कॉल जो वैष्णवी ने अपने मंगेतर को की थी. जी हां. वैष्णवी शादी करने वाली थी. उसने अपने मंगेतर को फोन करके पार्क में बुलाया था. कॉल पर वैष्णवी ने कहा कि साहिल यहां है, जल्दी आए. उसका मंगेतर तुरंत कामकाज छोड़कर बताई जगह पर पहुंचा. दूसरी तरफ वैष्णवी और साहिल की तीखी बहस चल रही थी. फोन कटा नहीं था. मंगेतर दोनों की बातचीत सुन रहा था. उसने कत्ल के दौरान वैष्णवी की चीखें भी सुनीं थी. इतना ही नहीं, वैष्णवी की हत्या करने के बाद साहिल ने कॉल करके मंगेतर को बोला था कि उसने वैष्णवी को मार दिया है.

कत्ल के बाद खुद भी फंदे पर झूला

पुलिस की जांच से पता चला कि जैसे ही मंगेतर घटनास्थल पर पहुंचा तब तक काफी देर हो चुकी थी. चाकू के जख्म उसके शरीर को छलनी कर चुके थे. काफी मात्रा में खून बह गया था. समय पर इलाज न मिल पाने के कारण वैष्णवी ने दम तोड़ दिया. हत्या के तुरंत बाद साहिल घटनास्थल से फरार हो गया.  ताज्जुब की बात यह है कि शनिवार सुबह 3 बजे पुलिस को फिर से कॉल आया कि  जॉगिंग ट्रैक परिसर में एक पेड़ से एक शव लटका हुआ है. पुलिस मौके पर पहुंची तो बॉडी इसी कातिल बॉयफ्रेंड साहिल की थी. 

जांच में जुटी पुलिस की टीम

पुलिस का अनुमान है कि वैष्णवी की हत्या के बाद साहिल डिप्रैशर का शिकार हुआ होगा इसलिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. फिल्हाल पुलिस ने मर्डर और सुसाइड दोनों से संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की टीम अब जांच को अगले चरण में ले जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वैष्णवी की सगाई की बात आखिर साहिल को कैसे पता लगी होगी.

ये भी पढ़ें:- बंद कमरे से आने लगीं चीखने-तड़पने की आवाज… प्रेमी संग भाग गई पत्नी तो मासूम को बना लिया हैवानियत का शिकार!

Tags: crime newsgirlfriend boyfriend newslive in relationshipLove Trap Case IndiaMaharashtra Crime News
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