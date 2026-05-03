Home > क्राइम > Pune: खाना दिलाने का वादा कर नोंच डाला मासूम बच्ची का जिस्म! 65 साल के दरिंदे ने दिखाई दरिंदगी; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर बवाल

Pune: खाना दिलाने का वादा कर नोंच डाला मासूम बच्ची का जिस्म! 65 साल के दरिंदे ने दिखाई दरिंदगी; मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर बवाल

Pune Minor Murder Case: अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर देखने को मिल रहा है. बढ़ते दुष्कर्म और  छेड़छाड़ के मामलों ने महिलाओं को घर से निकलने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है. वहीं एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र से सामने आ रहा है.

By: Heena Khan | Published: May 3, 2026 9:05:47 AM IST

rape case in pune
rape case in pune


Pune Minor Murder Case: अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर देखने को मिल रहा है. बढ़ते दुष्कर्म और  छेड़छाड़ के मामलों ने महिलाओं को घर से निकलने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है. वहीं एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र से सामने आ रहा है. दरअसल, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 65 वर्षीय एक मज़दूर ने कथित तौर पर चार साल की एक बच्ची का दुष्कर्म किया और उसे बेरहमी से मार दिया गया. बता दें कि यह घटना भोर तहसील के एक गाँव की बताई जा रही है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना को लेकर व्यापक आक्रोश और विरोध प्रदर्शनों के बीच, पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विरोध कर रहे ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस मामले में 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की जाएगी और मुक़दमा फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा. साथ ही बता दें कि कोर्ट ने आरोपी को 7 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है.

खाना दिलाने का किया वादा और की दरिंदगी 

हैरान कर देने वाली बात तो तब सामने आई जब अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने पर बच्ची को खाना दिलाने का वादा करके उसे लालच दिया; वो उसे एक पशुशाला में ले गया, जहाँ उसने उसका यौन उत्पीड़न किया और बाद में उसकी हत्या कर दी.  उन्होंने आगे बताया कि जब बच्ची लापता हो गई, तो उसके रिश्तेदारों ने उसकी तलाश शुरू की; इस तलाश के दौरान, एक निजी घर के CCTV फ़ुटेज में आरोपी बच्ची के साथ दिखाई दिया, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया. आरोपी के ख़िलाफ़ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर बवाल 

इस घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया, और सैकड़ों ग्रामीण स्थानीय पुलिस चौकी पर जमा हो गए, और आरोपी के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की माँग करने लगे. मुंबई-बेंगलुरु हाईवे पर लगभग साढ़े चार घंटे तक भारी ट्रैफ़िक जाम लगा रहा, जिससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा हुई. स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा. जब बातचीत से स्थिति सामान्य करने का कोई हल नहीं निकला, तो पुलिस को सख़्त कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा; उन्होंने परिवार के सदस्यों और भीड़ को हटाकर इलाक़ा खाली कराया और उसके बाद ट्रैफ़िक का सुचारू प्रवाह बहाल किया. पुणे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने जनता को आश्वासन दिया कि 15 दिनों के भीतर चार्जशीट दायर की जाएगी और मुक़दमा फ़ास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलेगा. शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए गिल ने कहा, “आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके ख़िलाफ़ 1998 और 2015 में मामले दर्ज किए गए थे. बाद में उसे दोनों मामलों में बरी कर दिया गया था. वह एक मज़दूर है और आम तौर पर गाँव में ही घूमता रहता था.”

Tags: crime newshome-hero-pos-5Maharashtrapune murder caserape case
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