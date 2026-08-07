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इश्क, शक और कत्ल! प्रेमिका को गैर मर्द के साथ संबंध बनाते देख खौल उठा आशिक, फिर जो हुआ उसने उड़ा दिए होश

Pune Crime News: महाराष्ट्र के पुणे से एक लव ट्रायंगल का मामला आया है. जहां एक युवक ने अपनी प्रेमिका को जब किसी और मर्द के साथ कमरे में देखा तो वो खौल उठा. और फिर उसने जो किया हैरान कर देगा मामला.

By: Kamesh Dwivedi | Published: August 7, 2026 11:18:40 AM IST

प्रेमिका को गैर मर्द के साथ संबंध बनाते देख खौल उठा आशिक, फिर कर दिया कांड
प्रेमिका को गैर मर्द के साथ संबंध बनाते देख खौल उठा आशिक, फिर कर दिया कांड


पुणे के एक पीजी में कुछ दिनों पहले एक युवती रहने आई थी. आरोप है कि पीजी के मैनेजर का साथ उसका प्रेम संबंध था. लेकिन जब उसके स्कूल के दिनों से आशिक को यह जानकारी मिली. तो वह पीजी पहुंचा और फिर उसने अपनी प्रेमिका को जब पीजी मैनेजर के साथ देखा तो कांड हो गया. जानिए पूरा मामला. 

पीजी मैनेजर से हुआ प्यार 

पुलिस के मुताबिक पुणे के हिंजवड़ी स्थित एक सात मंजिला पीजी में सागर गायकवाड़ पिछले चार दिनों से मैनेजर के रूप में काम कर रहा था. बीते बुधवार रात एक युवती एक महीने के लिए पीजी में रहने आई थी. जब वह पीजी में रहने आई थी, तो उसने पीजी संचालक को बताया था कि सागर उसका प्रेमी है. इसके बाद सागर ने युवती को तीसरी मंजिल के कमरा नंबर 310 में ठहराया.

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जब पुराना आशिक पहुंचा पीजी

बुधवार यानी 5 अगस्त को दोपहर में दिनेश महादेव झांबरे नाम का युवक पीजी पहुंचा. पहुंचते ही उसने कर्मचारियों से कहा कि उसे सागर से मिलना है और उसकी प्रेमिका इसी पीजी में रह रही है. इस पर कर्मचारियों ने जवाब दिया कि सागर तीसरी मंजिल पर मौजूद है. फिर क्या दिनेश तीसरी फ्लोर पर पहुंचा और, उसने कमरे में जब अपनी प्रेमिका को सागर संग देखा तो आगबबूला हो उठा. कुछ देर बाद ही कमरे से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं. जब कर्मचारी वहां पहुंचे, तो देखा सागर खून से लथपथ है और उसकी प्रेमिका भी घायल है. जब सागर को अस्पताल ले जाया गया, तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया और युवती का इलाज अभी चल रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहा है. यह पूरी घटना पीजी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। 

स्कूल के दिनों से ही दोनों में था प्रेम 

पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि दिनेश और युवती एक-दूसरे को स्कूल के दिनों से ही जानते थे. और दोनों में प्रेम संबंध था. बाद में दोनों बीसीए की पढ़ाई के लिए पुणे आए. यहां पर युवती की मुलाकात सागर से हुई. सागर और लड़की के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं. 

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

इस पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी का हमला साफ दिखाई दे रहा है. शुरुआती पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी दिनेश महादेव झांबरे ने सागर गायकवाड़ पर लोहे की रॉड से करीब 13 से 14 बार ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है. घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है.

यह खबर भी पढ़ें: पहले गर्लफ्रेंड संग बिताई रात, जब नहीं बनी बात तो बन गया हैवान; फिर युवती को लेकर पहुंचा सूनसान जगह और…

Tags: Maharashtra NewsPune Crime
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