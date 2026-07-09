पहले बेरहमी से की पिटाई, फिर कपड़े निकाल… लातूर में रोड रोमियों पर जनता का कहर! जुलूस निकालकर पुलिस के किया हवाले

Latur Road Romeo Beaten: महाराष्ट्र के लातूर शहर में स्कूली लड़कियों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सामने आया है. शहर के PVR चौक इलाके में एक घटना हुई, जहां गुस्साए लोगों ने लड़कियों से छेड़छाड़ के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा और उसके कपड़े निकाल दिए.

इस घटना से इलाके में काफी हंगामा हुआ और कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि शिक्षा के केंद्र के तौर पर मशहुर शहर में इस रोड रोमियो पर कैसे जनता का कहर बरसा.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक, लातूर शहर में हर दिन ग्रामीण इलाकों और आस-पास के जिलों से हजारों की संख्या में छात्राएं अलग-अलग स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग क्लास में आती-जाती हैं. खासकर लड़कियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से उनकी सुरक्षा का मुद्दा हमेशा अहम माना जाता है.

इसी तरह, पिछले कुछ दिनों से इलाके में चर्चा थी कि दो युवक कुछ स्कूली लड़कियों का पीछा कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं. इस मामले को लेकर लोगों में डर का माहौल फैल गया था.

गुस्साए लोगों ने युवक की पिटाई कर दी

इस बीच, आज जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि वह युवक फिर से इलाके में देखा गया है, कुछ लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की. इस बार, दोनों में से एक वहां से भागने में कामयाब हो गया, जबकि दूसरे को लोगों ने पकड़ लिया. इसके बाद गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, उसे कपड़े उतारकर MIDC पुलिस स्टेशन ले गए. बाद में, उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले को काबू किया

इस घटना के बारे में पता चलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. इससे कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया. पुलिस ने तुरंत दखल देकर स्थिति को काबू में किया. लातूर शहर, जो पूरे राज्य में पढ़ाई के लिए मशहूर है, वहां ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ दूसरे जिलों से भी कई लड़कियां पढ़ाई के लिए आती हैं.

इस वजह से, पेरेंट्स भी स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जता रहे हैं. इस बीच, पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है और घटना के पीछे के सही तथ्यों की जांच की जा रही है. यह भी बताया गया है कि पुलिस कानून हाथ में लेने के मामलों में जरूरी कार्रवाई कर रही है.