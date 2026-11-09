लातूर में पिता बना कसाई! पहले बच्चे के नाम किया घर, फिर दूसरे बेटे की क्यों ली जान; क्या है संपत्ति विवाद और दो बीवियों का चक्कर?

Maharashtra Father Killed Son: संपत्ति के कुछ टुकड़ों के लिए एक पिता ने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दीं. महाराष्ट्र के लातूर में सामने आई इस वारदात ने इंसानियत को झकझोर दिया है. 58 साल के यूसुफ पर आरोप है कि उसने अपने 7 साल के बेटे अरमान की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को घर के पीछे खेतों में बने नाले में फेंक दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में ऐसी बातों का पर्दफाश हुआ है, जिसे सुनने के बाद हर कोई अंदर से झकझोर जाए.

प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने का था डर

मरने वाले बच्चे की पहचान अरमान यूसुफ सैयद के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिता यूसुफ मुबारक सैयद की दो शादियां हुई थीं. उसने अपनी पहली पत्नी से मिले बेटे के नाम अपना घर कर दिया था. उसकी दूसरी पत्नी अक्सर उससे इस बात पर बहस करती थी कि अरमान को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए. पुलिस को शक है कि इसी पारिवारिक झगड़े और प्रॉपर्टी में हिस्से के डर से आरोपी ने इतना बड़ा कदम उठाया. हालांकि, मामले की जांच अभी भी जारी है.

बेटे के साथ घर से निकला था आरोपी पिता

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, यूसुफ 5 नवंबर की रात अपने बेटे अरमान के साथ घर से निकला था. हालांकि, दोनों पूरी रात वापस नहीं लौटे. अपने बेटे को लेकर परेशान होकर उसकी दूसरी पत्नी ने पुलिस से संपर्क किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. इसके बाद गांधी चौक पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस दर्ज किया गया. शनिवार को पुलिस ने आरोपी यूसुफ को परभणी में ढूंढ लिया, लेकिन बच्चा उसके साथ नहीं था. इससे पुलिस का शक और गहरा गया और अरमान की तलाश तेज कर दी गई.

CCTV फुटेज से हत्या का राज़ खुला

जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी के घर और आस-पास के इलाकों से CCTV फुटेज की जांच की. एक फुटेज में, यूसुफ 5 नवंबर की रात को अरमान का हाथ पकड़कर घर के पीछे खेतों की ओर जाता हुआ दिखाई दिया. वह करीब एक घंटे बाद अकेले लौटता हुआ दिखाई दिया.

लातूर के SDPO समीर सिंह साल्वे के मुताबिक, CCTV फुटेज सामने आने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद, रविवार दोपहर को सुले गली में आरोपी के घर के पीछे खेतों में एक नाले से बच्चे की सड़ी-गली लाश बरामद की गई.

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी यूसुफ मुबारक सैयद को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच में हत्या का कारण प्रॉपर्टी विवाद लग रहा है. पुलिस अब मामले के दूसरे पहलुओं की जांच कर रही है.