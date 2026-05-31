Home > क्राइम > रात के अंधेरे में पत्नी के सिर सवार हुआ ‘आशिकी का भूत’: पति का कत्ल कर प्रेमी संग फरार, पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा!

रात के अंधेरे में पत्नी के सिर सवार हुआ ‘आशिकी का भूत’: पति का कत्ल कर प्रेमी संग फरार, पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा!

कुड़वा में युवक का शव उसकी बहन को संदिग्ध हालातों में मिला था जिससे पूरे गांव में सनसनी मच गई और पुलिस को बुलाया गया. जांच में युवक की पत्नि के अवैध प्रेम संबंधों के कारण विवाद बढ़ने की बात आ रही है.

By: Kajal Jain | Published: May 31, 2026 11:20:10 AM IST

रात के अंधेरे में पत्नी के सिर सवार हुआ 'आशिकी का भूत': पति का कत्ल कर प्रेमी संग फरार, पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा!
रात के अंधेरे में पत्नी के सिर सवार हुआ 'आशिकी का भूत': पति का कत्ल कर प्रेमी संग फरार, पुलिस ने 24 घंटे में दबोचा!


महाराष्ट्र के गोंदिया से रिश्तों को शर्मसार करने देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी ने अपने अवैध प्रेम संबंधों को छिपाने के लिए अपने ही सुहाग का गला घोंटकर हत्या कर दी. युवक की पहचान 44 वर्षीय राजेंद्र उर्फ राजेश भरतलाल कटरे के तौर पर हुई है, जिनका शव संदिग्ध हालातों में घर के अंदर मिला. बॉडी पर गहरे जख्म के निशान बने हुए थे, जिसके कारण तुरंत पुलिस को इत्तला किया गया और 24 घंटे के अंदर वो बड़ा खुलासा हुआ, जिसने पूरे गांव में सनसनी पैदा कर दी है.

पत्नी के प्रेम संबंधों का खुलासा

ये पूरी वारदात 26 मई रात 9 बजे से 27 मई सुबह 8 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब कुड़वा के निवासी 44 वर्षीय राजेंद्र का शव कुड़वा के छोटा हनुमान मंदिर परिसर में संदिग्ध हालत में मिला तो स्थानीय लोगों ने मृतक की बहन को फोन करके सूचना दी. ऐसे में मृत की बहन 51 वर्षीय नर्मदा दिनेश पंधरे घटनास्थल पर पहुंची और अपने मृतक भाई के शरीर पर नाखूनों के जख्म और गला रेतने के निशान देखकर हैरान रह गई. 

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पुलिस को बताई पूरी सच्चाई

महिला ने तुरंत रामनगर पुलिस थाने में अपनी भाभी 35 वर्षीय अनिता कटरे और उसके प्रेमी 42 वर्षीय संजय श्यामलाल लिल्हारे के डेढ़ साल पुराने अवैध संबंधों का खुलासा किया. पुलिस को दी गई शिकायत में मृतक राजेंद्र की बहन नर्मदा दिनेश पंधरे ने भाभी अनिता कटरे और गोंडीटोला निवासी संजय लिल्हारे के संबंधों की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी और मात्र 24 घंटे के अंदर मृतक की पत्नि और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर दिया. 

पति-पत्नी में होता रहा विवाद

जांच में यह भी पता चला है कि पति-पत्नी में मतभेद सिर्फ प्रेम संबंधों को लेकर ही नहीं, बल्कि घर के कागजातों को लेकर भी अनबन रहती थी और कई बार मारपीट की नौबत खड़ी हो जाती थी. जिससे तंग आकर पत्नी अपने ही पति की मौत की कहानी लिख दी और गला घोंटकर हत्या कर दी. इस मामले का खुलासा होते ही पुलिस ने 44 वर्षीय राजेंद्र उर्फ राजेश भरतलाल कटरे का पोस्टमार्टम कराया और शव को परिजनों को हवाले कर दिया.

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Tags: crime newsHusband Wife disputeMaharashtra NewsMurder Care
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