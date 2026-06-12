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7 साल की मासूम को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरा जनसैलाब; करोड़ों का कारोबार ठप, चामोर्शी ‘कड़कड़ीत बंद’

मासूम को न्याय दिलाने के लिए व्यापारियों ने अपनी दुकानें पूरी तरह से बंद रखीं. शहर की सारी भीड़ पुलिस स्टेशन पहुंची जहां दरिंदे पर कठोर कार्रवाई करने और पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने की मांग की

By: Kajal Jain | Published: June 12, 2026 1:44:29 PM IST

7 साल की मासूम को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरा जनसैलाब; करोड़ों का कारोबार ठप, चामोर्शी 'कड़कड़ीत बंद'
7 साल की मासूम को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरा जनसैलाब; करोड़ों का कारोबार ठप, चामोर्शी 'कड़कड़ीत बंद'


महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से एक बेहत ही संवेदनशील और आक्रोशित करने वाली खबर सामने आ रही है. चामोर्शी में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के बाद गुरुवार को पूरा शहर बंद कर दिया गया. इस घिनौनी वारदात से स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है.व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर इस घटना का कड़ा विरोध किया है.

कडकडीत बंद का ऐलान

यह सन्नाटा और यह आक्रोश गवाह है उस गुस्से का, जो एक सात साल की मासूम के साथ हुई हैवानियत के बाद चामोर्शी में भड़का है. घटना के विरोध में चामोर्शी शहर में ‘कडकडीत बंद’ का ऐलान किया गया था, जिसे व्यापारियों और आम जनता का शत-प्रतिशत समर्थन मिला. गुरुवार का साप्ताहिक बाजार था, लेकिन मासूम को न्याय दिलाने के लिए व्यापारियों ने अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखीं, जिससे करोड़ों का कारोबार ठप हो गया.

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दरिंदे को सजा दिलाने के लिए खोला मोर्चा

गुस्साए नागरिकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने शहर में एक विशाल निषेध मोर्चा निकाला. यह मोर्चा चामोर्शी पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा. लोगों की मांग है कि इस मामले की जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) का गठन किया जाए और दरिंदे को कठोरात-कठोर सजा दी जाए.

शहर में तनाव का माहौल

बंद और मोर्चे को देखते हुए शहर में तनाव का माहौल बना हुआ है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चामोर्शी शहर में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. हालांकि, नागरिकों ने बेहद शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है. पूरा शहर आज एक ही आवाज में पीड़ित बच्ची के लिए न्याय की मांग कर रहा है.

प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग

मासूमों के खिलाफ बढ़ती ऐसी दरिंदगी समाज के चेहरे पर एक बड़ा कलंक है. चामोर्शी की जनता की यह एकजुटता बताती है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और ऐसे अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है. प्रशासन को भी अब बिना वक्त गंवाए कड़ी कार्रवाई करनी होगी.

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Tags: Maharashtra Newsprotestrape case
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