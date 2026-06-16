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सिर मुंडवाया, गर्म पानी से जलाया, कमरे में… दहेज नहीं मिला तो गर्भवती बहू पर टूटा जुल्म, ससुराल वालों पर केस दर्ज

Maharashtra Married Woman Head Shaved: महाराष्ट्र के कल्याण शहर से दहेज के लिए उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां गर्भवती बहू का सिर मुंडवा दिया गया.

By: Shristi S | Published: June 16, 2026 5:24:12 PM IST

महाराष्ट्र के कल्याण शहर में ससुराल वालों ने गर्भवती बहू का सिर मुंडवाया
महाराष्ट्र के कल्याण शहर में ससुराल वालों ने गर्भवती बहू का सिर मुंडवाया


Maharashtra Dowry Harassment Case: महाराष्ट्र के कल्याण शहर से दहेज के लिए उत्पीड़न का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. आरोप है कि जब दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, तो महिला के ससुराल वालों ने जबरन उसका सिर मुंडवा दिया और उसे लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी.

पीड़िता अभी उल्हासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने उसके पति, सास, ससुर, ननद और सास की बहन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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क्या है पूरा मामला?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उल्हासनगर की रहने वाली अफसाना की शादी नवंबर 2025 में कल्याण के वालधुनी इलाके में रहने वाले समीर अंसारी से हुई थी. पीड़िता के परिवार का आरोप है कि उन्होंने शादी से पहले ही ससुराल वालों को अपनी आर्थिक स्थिति और दहेज न दे पाने की मजबूरी के बारे में बता दिया था. इसके बावजूद, शादी के कुछ समय बाद ही अफसाना पर दहेज और दूसरी चीज़ों की मांग को लेकर दबाव बनाया जाने लगा.

गर्भावस्था के दौरान भी ससुराल वालों का जारी रहा जुल्म

पीड़िता का कहना है कि गर्भावस्था के दौरान भी उसे ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और उसके पति, सास, ससुर और ननद ने कई बार उसके साथ मारपीट की. इसके अलावा, उस पर गर्म पानी डाला गया, जिससे उसके हाथ जल गए. उसे रोज़मर्रा की जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं दिए जाते थे, जिससे उसे लंबे समय तक उत्पीड़न सहना पड़ा.

पीड़िता का आरोप है कि 7 जून को ससुराल वालों ने सिर में जूं होने का बहाना बनाकर जबरन उसका सिर मुंडवा दिया. आरोप है कि उसके पति, सास, ननद और सास की बहन ने मिलकर उसे बदसूरत बनाने की साजिश रची. इसके बाद, उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और एक हफ़्ते तक प्रताड़ित किया गया. मानसिक रूप से टूट चुकी अफसाना किसी तरह ससुराल से भाग निकली; वह अपनी बहन के घर पहुंची और अपने भाई को अपनी पूरी आपबीती सुनाई.

इलाज के लिए पीड़िता को हॉस्पिटल ले गए मायके वालें

उसका परिवार तुरंत उसे इलाज के लिए उल्हासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल ले गया, जहां वह अभी भी मेडिकल देखरेख में है. पीड़िता के भाई ने मांग की है कि मुख्यमंत्री इस मामले में दखल दें और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें. इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने BNS की धाराओं 85, 115(2), 352 और 3(5) के तहत पति, सास, ससुर, ननद और सास की बहन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है.

मामले पर पुलिस ने क्या बताया?

महात्मा फुले पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर बलिराम परदेशी ने बताया कि उन्हें महिला के उल्हासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती होने की जानकारी मिली थी; पुलिस की एक टीम वहां भेजी गई और महिला का बयान दर्ज किया गया. शिकायत के अनुसार, शादी के बाद से ही पति, सास, ससुर, ननद और सास की बहन पैसे और दूसरी चीज़ों की मांग कर रहे थे. 7 जून को, यह कहकर महिला के बाल काट दिए गए कि इससे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. बाल कटने के बाद वह मानसिक रूप से परेशान हो गई. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है.

Tags: dowry caseMaharashtra
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