दोस्ती की आड़ में 11 महीने तक हैवानियत! पहले प्यार के जाल में फंसाया, फिर कैफे ले जाकर लूटते रहे नाबालिग की अस्मत, 3 पर लगा POSCO!

महाराष्ट्र के धुले के नकाने गांव में रहने वाली 15 साल की नाबालिग स्कूली लड़की से प्यार और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की घिनौनी घटना सामने आई है. इस मामले में पच्छिम देवपुर पुलिस थाने में तीन युवकों के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत गंभीर मामला दर्ज किया गया है. यह चौंकाने वाली घटना पिछले 11 महीने से चल रही थी. मामले को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ POCSO के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

महाराष्ट्र के पच्छिम देवपुर पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले नकाने गांव में रहने वाली और 10 वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की नाबालिग लड़की से उसी इलाके के तीन युवकों ने मिलकर दुष्कर्म किया. एक युवक ने पहले उसे प्यार के जाल में फंसाया और उसके करीबी बढ़ाई. हालांकि, उसकी बुरी आदतों और बुरी लत का पता चलने पर पीड़िता ने उससे दूरी बना ली. इससे नाराज होकर वह उसे परेशान करने लगा.

कैफे आने के लिए दिया शादी का झांसा

पूछताछ से पता चला है कि जब नाबालिग ने युवक से संपर्क तोड़ दिया तो युवक के एक और जान-पहचान वाले ने दोस्त के जरिए उसे शादी का झांसा देकर तीसरे युवक के जाल में फंसा दिया. पीड़िता की नासमझी का फायदा उठाकर वह उसे देवपुर इलाके के एक कैफे में ले गया और बार-बार उसके साथ रेप किया.

पुलिस ने दर्ज की FIR

लड़की के परिवार को जब इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में पता चला, तो वे तुरंत देवपुर पुलिस थाना पहुंचे एफआईआर दर्ज कराई. मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

क्या है पॉक्सो एक्ट?

पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी यौन अपराध के खिलाफ सजा का प्रावधान है. इस कानून के तहत अपराध गैर-जमानती होते हैं. आरोपी के दोषी पाए जाने पर उम्रकैद या मृत्युदंड तक की कड़ी सजा का प्रावधान है. पॉक्सो कानून में नाबालिग का नाम, स्कूल, माता-पिता या अन्य पहचान उजागर नहीं कर सकते.

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