शनि अमावस्या की रात ऐसा क्या हुआ? भोंदू बाबा ने कपल को सुला दिया मौत की नींद; नारंगी रुमाल ने खोले सारे राज़

Dhule Couple Murder Case: महाराष्ट्र के धुले जिले से डबल मर्डर की ऐसी खौफनाक घटना सामने आई है. जहां एक आश्रम पूजा करने गए कपल की हत्या कर दी गई. हत्या क्यों की गई. इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. इसको लेकर पुलिस अपनी जांच कर रही है. शनि अमावस्या की रात जब लोग पूजा-पाठ और आस्था में डूबे थे, उसी समय धुले के सकरी तालुका में एक कथित भोंदूबाबा के आश्रम में एक ऐसी साज़िश रची गई जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया.

बताया जा रहा है कि एक युवक और उसकी गर्लफ्रेंड पूजा करने गए थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी कहानी लाशों में बदल गई.

सड़क किनारे मिली महिला की लाश

जंगल में दबी युवक की लाश और मौके से मिला नारंगी रंग का रूमाल इस केस की सबसे अहम कड़ी बन गए. पुलिस जांच में जो कहानी सामने आई, उसने एक बार फिर महाराष्ट्र में अंधविश्वास के फैलाव और नकली बाबाओं के नेटवर्क पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. धुले पुलिस के मुताबिक, मरने वालों की पहचान 25 साल की जयश्री रजनीकांत काकुस्ते और अक्षय गंगाधर सोनावाने के तौर पर हुई है.

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कौन हैं मृतक?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जयश्री एक फाइनेंस कंपनी में काम करती थी, जबकि अक्षय गांव की पंचायत में कांस्टेबल था और परिवार के केबल बिजनेस से भी जुड़ा था. दोनों शनि अमावस्या की रात को सकरी तालुका के जैताने में योगेश उर्फ ​​भैया बापू खैरनार के आश्रम में पूजा करने गए थे. अगली सुबह जयश्री की लाश रायपुर-भड़गांव रोड पर मिली. उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और उसके ऊपर एक टू-व्हीलर पड़ा था. पुलिस को शुरू में शक था कि यह एक रोड एक्सीडेंट है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला डबल मर्डर में बदल गया.

नारंगी रूमाल ने खुला राज़

बताया जा रहा है कि शव के पास एक नारंगी रूमाल मिला जो एक अहम सुराग बन गया. जब पुलिस ने इस नारंगी रूमाल की गंद खोजी कुत्तों को सुंघाई तो कुत्ते सीधे योगेश खैरनार के आश्रम तक ले गए. इसके बाद पुलिस ने भोंदूबाबा को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ शुरू की. शुरू में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पूछताछ के बाद उसने कथित तौर पर मर्डर कबूल कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि पूजा के दौरान झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने अक्षय के सिर पर लोहे की किसी चीज़ से वार किया. जयश्री की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

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आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की

पुलिस जांच में यह भी पता चला कि आरोपी ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी. अक्षय की बॉडी को आश्रम के पास उभनारदी के जंगल वाले इलाके में दबा दिया गया था. बॉडी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया था. पुलिस को जमीन पर बैलगाड़ी के पहियों के निशान भी मिले. बाद में पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बॉडी बरामद की. इस पूरी घटना से इलाके में डर और गुस्से का माहौल है.