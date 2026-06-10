Home > क्राइम > Maharashtra Crime News: महिला का किया पीछा, फिर फ्रॉक के नीचे डाला हाथ, करने लगा ऐसी हरकतें

Maharashtra Crime News: महिला का किया पीछा, फिर फ्रॉक के नीचे डाला हाथ, करने लगा ऐसी हरकतें

Maharashtra Crime News: नालासोपारा वेस्ट में महिला से छेड़छाड़ की घटना के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है. वहीं वसई में एक युवक की आत्महत्या की कोशिश को माणिकपुर पुलिस ने समय रहते रोककर उसकी जान बचाई.

By: Munna Verma | Published: June 10, 2026 1:47:41 PM IST

Maharashtra Crime News: महिला का पीछा करके किया गलत हरकतें (फोटो साभार: प्रतीकात्मक तस्वीर)
Maharashtra Crime News: महिला का पीछा करके किया गलत हरकतें (फोटो साभार: प्रतीकात्मक तस्वीर)


Maharashtra Crime News: वसई इलाके में दो अलग-अलग घटनाओं ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. एक ओर नालासोपारा वेस्ट में एक महिला के साथ हुई शर्मनाक छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, वहीं दूसरी ओर माणिकपुर पुलिस की तुंरत कार्रवाई ने एक युवक की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश की है. 

पुलिस के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब एक महिला वसई वेस्ट के एक होटल से अपने घर की ओर लौट रही थी. आरोप है कि इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने उसका पीछा किया और धीरे-धीरे उसके आवासीय भवन तक पहुंच गया. आरोप है कि बिल्डिंग के पास आरोपी ने महिला की फ्रॉक के नीचे हाथ डाला, उसके साथ छेड़छाड़ की और अश्लील हरकत की.

You Might Be Interested In

महिला के बिल्डिंग परिसर में पहुंचने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकत की और उसके साथ छेड़छाड़ की. इस अचानक हुई घटना से महिला घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पुलिस ने बताया कि संदिग्ध ने हल्के गुलाबी रंग की टी-शर्ट, काली जींस और सैंडल पहन रखे थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी गई है.

वसई में बड़ा हादसा टला, माणिकपुर पुलिस ने युवक की जान बचाई

इसी बीच वसई से एक राहत भरी खबर सामने आई है, जहां माणिकपुर पुलिस की सतर्कता और सूझबूझ से एक युवक की आत्महत्या की कोशिश को समय रहते रोक दिया गया. जानकारी के मुताबिक, युवक अपने रिश्ते में आई परेशानियों और प्रेमिका के परिवार द्वारा शादी से इनकार किए जाने के कारण मानसिक तनाव में था. तनाव बढ़ने पर वह वसई रेलवे स्टेशन के पास स्थित स्काईवॉक पर पहुंच गया और आत्महत्या का प्रयास करने लगा.

उसके दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना. स्थिति बिगड़ते देख दोस्तों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुँची और बेहद शांतिपूर्ण तरीके से युवक से बातचीत शुरू की. इसी दौरान एक पुलिसकर्मी ने पीछे से जाकर उसे सुरक्षित पकड़ लिया और नीचे उतार लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. बाद में युवक को पुलिस स्टेशन लाया गया और उसके परिवार को बुलाकर उसे सुरक्षित सौंप दिया गया.

नालासोपारा की छेड़छाड़ की घटना जहां चिंता बढ़ाती है, वहीं माणिकपुर पुलिस की तत्परता यह दिखाती है कि समय पर की गई कार्रवाई कई जिंदगियां बचा सकती है. दोनों घटनाएं वसई इलाके में सुरक्षा और सतर्कता की अहमियत को एक बार फिर उजागर करती हैं.

Tags: Maharashtra Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की 6 खूबसूरत तस्वीरें

June 10, 2026

12 जून को ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

June 10, 2026

क्या आपने चखी हैं ये 7 तरह की लीची? हर...

June 10, 2026

₹10,000 से कम में धमाल मचा रहे ये स्मार्टफोन, फीचर्स...

June 10, 2026

किन लोगों को हड्डियां कमजोर होने का होता है ज्यादा...

June 9, 2026

मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते...

June 9, 2026
Maharashtra Crime News: महिला का किया पीछा, फिर फ्रॉक के नीचे डाला हाथ, करने लगा ऐसी हरकतें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maharashtra Crime News: महिला का किया पीछा, फिर फ्रॉक के नीचे डाला हाथ, करने लगा ऐसी हरकतें
Maharashtra Crime News: महिला का किया पीछा, फिर फ्रॉक के नीचे डाला हाथ, करने लगा ऐसी हरकतें
Maharashtra Crime News: महिला का किया पीछा, फिर फ्रॉक के नीचे डाला हाथ, करने लगा ऐसी हरकतें
Maharashtra Crime News: महिला का किया पीछा, फिर फ्रॉक के नीचे डाला हाथ, करने लगा ऐसी हरकतें