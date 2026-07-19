75 साल की महिला में जगाए शादी के अरमान, जेवर-मकान बेचकर हुआ रफूचक्कर; जानिए कौन है यह सिम कार्ड वाला ‘सीरियल ठग’?

महाराष्ट्र के डोंबिवली में अकेली,विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को शादी के सपने दिखाकर ठगने वाले शातिर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है. हाल ही में उसने एक 75 साल की महिला को झांसे में लेकर उससे सोने के जेवन निकलवा लिए और पुणे में घर दिलाने की बात कहकर घर तक बेच दिया था. पुलिस की जांच से पता चला है कि वो पहले भी कई महिलाओं का फायदा उठा चुका है. ताजा मामले में उसने बुजुर्ग महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती की थी. उसे अपनी मीठी-मीठी बातों में फंसाया जिससे पीड़िता शातिर पर अंधा भरोसा कर बैठी और अपना सबकुछ गंवा बैठी.

घर से चुराए जेवर, मकान बिकवाया

पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि शख्स ने बुजुर्ग महिला की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई. दोनों के बीच बातचीत होने लगी. वो महिला को बहलाने-फुसलाने लगा. फिर भरोसे में लेकर उसने घर से जेबरात गयाब कर दिए. महिला को साथ रखने और जिंदगी बिताने का वादा करके पुणे में घर दिलाने का झांसा भी दिया जिसमें महिला फंस गई और अपना घर तक बेच दिया. यही ट्रैप महिला समझ नहीं पाई. युवक महिला के नाम पर सिम भी जारी करा चुका था. इस तरह से उसने अब 57 लाख रुपये हड़प लिए थे. जब वो फरार हो गया और महिला संपर्क करने में असमर्थ रही तो पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया.

महिला ने सुनाई अपनी आपबीती

जैसे ही शख्स ने संपर्क तोड़ा तो घबराई महिला ने थाने का रुख किया और पुलिस को आपबीती सुनाई. महिला की बातों से पुलिस ने खुलासा किया कि शातिर पहले भी कई अकेली, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के साथ ऐसा ही कांड कर चुकी है. शुरुआती जांच में पुलिस ने पाया कि शातिर सोशल मीडिया, मैट्रिमोनियल साइट और अखबारों में शादी के विज्ञान देखकर महिलाओं से संपर्क करता था. अपनी पहचान छिपाने के लिए वो महिलाओं की आईडी से सिम बनवाता था, जिसके जरिए वो महिलाओं के नाम कर्ज तक ले चुका था. कई महिलाओं ने शातिर पर शोषण के भी आरोप लगाए हैं.

पुलिस ने कैसे पकड़ा शातिर?

बताया जा रहा है कि आरोरी के नाम पहले से ही कई महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई थी. हालिया मामले के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी थी. वो करीब 1 साल से फरार था और यूपी के विष्णु नगर में नए शिकार की तलाश में बैठा था. आरोपी का नाम अनुज संतोष तिवारी उर्फ अनुज कुमार त्रिवेदी बताया जा रहा है जो महाराष्ट्र के अलावा देश के अलग-अलग इलाकों में महिलाओं का फायदा उठा चुका है. फिलहाल आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे संबंधित केस में पूछताछ की जा रही है.

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