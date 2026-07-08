Home > क्राइम > अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत, हमसफर के रूप में मिला हैवान; कई दिनों तक जिस्म से खेला गंदा खेल

अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत, हमसफर के रूप में मिला हैवान; कई दिनों तक जिस्म से खेला गंदा खेल

Maharashtra Crime News: नंदुरबार के एक व्यक्ति पर मैट्रिमोनियल साइट के जरिए महिला से ₹41.25 लाख की ठगी और यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. आरोपी ने फर्जी पहचान बनाकर शादी का झांसा दिया.

By: Preeti Rajput | Published: July 8, 2026 11:46:56 AM IST

अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत
अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत


Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के ठाणे में जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के एक कल्याण इलाके में एक 38 साल के शातिर युवक ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर खुद को करोड़पति और सफल बिजनेसमैन बताकर एक महिला को अपने प्यार में फंसा लिया. आरोपी ने महिला को अपने प्यार में फंसा उसका शारीरिक शोषण किया और उससे करीब 41.25 लाख रुपये की मोटी रकम भी ठग ली. रविवार को पुलिस वने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया है. 

करोड़पति होटल का मालिक 

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले का रहने वाला है. एक शख्स ने मशहूर मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर फर्जी प्रोफाइल बना रखी थी. 
उसने खुद को बहुत अमीर होटल का मालिक और सिविल इंजीनियर बताया था. इसी वेबसाइट के जरिए उसकी दोस्ती कल्याण पूर्व में रहने वाली 36 साल की एक तलाकशुदा महिला से हुई.

You Might Be Interested In

बच्चे अपनाने का किया नाटक 

पीड़ित महिला अपने पहले पति को तलाक दे चुकी थी. वह तलाक के बाद अपने बच्चे के साथ रहती थी. शातिर युवक ने महिला को इसी मजबूरी का फायदा उठाया. उसने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा है. साथ ही प्यार से कहा कि ‘वह न सिर्फ उससे शादी करेगा और उससे बच्चे को भी अपना नाम और पिता का हक देगा. इस झांसे में आकर महिला आरोपी पर भरोसा किया. 

करोड़पति बनकर फंसाया 

पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले से ताल्लुक रखता है. उसने नामी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपनी आकर्षक और झूठी प्रोफाइल बनाई. इस प्रोफाइल में उन्होंने खुद को बेहद अमीर होटल और सिविल इंजीनिय के तौर पर पेश किया है. इसी साइट के जरिए दोनों की मुलाकात हुई थी. कल्याण पूर्व की रहने वाली एक 36 साल की तलाकशुदा महिला से हुई. 

ये भी पढ़ें: Greater Noida Accident: बस का इंतजार कर रहे बच्चों पर टूटा कहर, ब्रेक की जगह दबाया एक्सीलेटर महिला चालक की एक गलती से हुआ बड़ा…

घर में किया उत्पीड़न

एक आदमी ने नामी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर झूठी प्रोफाइल बनाई थी. उसने खुद को बहुत अमीर होटल का मालिक और सिविल इंजीनियर बताया. इसी वेबसाइट के जरिए उसकी पहचान कल्याण पूर्व की रहने वाली 36 साल की एक तलाकशुदा महिला से हुई.

41 लाख रुपये की ठगी 

आरोपी केवल सिर्फ युवती के जिस्म तक ही सीमित नहीं था. उसने महिला का भरोसा जीतकर धीरे-धीरे कुल 41.25 लाख रुपये ऐंठ लिए. हद तो तब हुई जब उसने फर्जी कागज बनाकर एक महिला की एक कीमती कार भी धोखे से बेच दी. दूसरे गाड़ी पर भी अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था. जब महिला को पूरी सच्चाई और गाढ़ी कमाई डूबने का अहसास हुआ, तो उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया. 

ये भी पढ़ें: नन्ही बच्ची को जमीन पर पटका और मारी लात! बीवी पर था शक तो 11 महीने की बेटी के लिए जल्लाद बना पिता

Tags: Kalyan matrimonial fraud caseMaharashtra Crime News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

फायदे ही नहीं नुकसान भी दे सकता है कड़वा करेला

July 7, 2026

कुछ लोगों को ज्यादा क्यों काटते हैं मच्छर?

July 7, 2026

नोएडा और गुड़गांव में सस्ता फर्नीचर कहां मिलता है?

July 7, 2026

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के 6 चर्चित डायलॉग्स

July 7, 2026

कैलाश खेर के 6 चर्चित गाने

July 7, 2026

मानसून में जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं...

July 7, 2026
अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत, हमसफर के रूप में मिला हैवान; कई दिनों तक जिस्म से खेला गंदा खेल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत, हमसफर के रूप में मिला हैवान; कई दिनों तक जिस्म से खेला गंदा खेल
अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत, हमसफर के रूप में मिला हैवान; कई दिनों तक जिस्म से खेला गंदा खेल
अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत, हमसफर के रूप में मिला हैवान; कई दिनों तक जिस्म से खेला गंदा खेल
अकेलापन नहीं झेल पा रही थी तलाकशुदा औरत, हमसफर के रूप में मिला हैवान; कई दिनों तक जिस्म से खेला गंदा खेल