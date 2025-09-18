जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान
Home > क्राइम > जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान

जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान

Nagpur Crime News: जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जीतू के पिता को खेत बेचने के बाद पैसे मिलने वाले थे, इस बात की जानकारी पड़ोस में रहने वाले आरोपियों को थी. आइये जानें पूरा मामला.

By: Mohammad Nematullah | Published: September 18, 2025 9:12:30 AM IST

Nagpur Crime News
Nagpur Crime News

Nagpur Crime News: नागपुर शहर से एक दिल दहला देने वाली मामला सामने आई है. खापरखेडा के चनकापूर में बुधवार सुबह 11 वर्षीय छात्र की हत्या का ये सनसनीखेज मामला सामने आया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

चंकापुर कॉलोनी निवासी 11 वर्षीय जीतू युगराज सोनेकर, शंकरराव चव्हाण इंग्लिश मीडियम स्कूल का छात्र था. 15 सितम्बर को वह स्कूल गया था, लेकिन शाम को घर नहीं लौटा. परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.
लगातार तलाश और तकनीकी जांच के बाद पुलिस को आज सुबह सूचना मिली कि चंकापुर शिवरा के पास झाड़ियों में एक बालक का शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान जीतू सोनेकर के रूप में की. पुलिस जांच में सामने आया कि चंकापुर कॉलोनी के ही तीन युवक इस मामला को वारदात दिया.

शव को लगाया ठिकाना

राहुल गौरीलाल पाल, अरुण बैचु भारती और यश गिरीश वर्मा ने 15 सितम्बर को भानेगांव बस स्टॉप से कार में जीतू का अपहरण किया था. इसके बाद सिल्लेवाड़ा क्षेत्र में ले जाकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया. तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर जब कड़ी पूछताछ की गई तो उन्होंने अपराध कबूल कर लिया. ये पूरी कार्रवाई पुलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंघल के मार्गदर्शन में और वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में की गई.

बच्चों के सवाल से परेशान

आरोपियों का मकसद बच्चे का अपहरण करके उसके पिता से फिरौती मांगने का था. हालांकि, अपहरण के बाद, जब बच्चे ने सवाल पूछना शुरू किया, तो उन्होंने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी. उन्होंने शव को दो दिन तक छिपाए रखा, यह समझ नहीं पा रहे थे कि उसे कहां ठिकाने लगाएं. इस बीच, जब बच्चे के लापता होने की मामला गरमाने लगी, तो उन्होंने आखिरकार शव को कॉलोनी के एक पुराने, खाली पड़े घर के पास झाड़ियों में फेंक दिया. तकनीकी जांच के आधार पर, नागपुर पुलिस ने कुछ ही घंटों में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

Amit Shah से मिले K Palaniswami, मुथुरामलिंगा थेवर को ‘भारतरत्न’ देने की मांग.

फिर होगा ‘ऑपरेशन सिन्दूर’! रक्षा मंत्री ने कहा, भारत किसी के आगे नहीं झुकेगा

Tags: maharashtra murder caseNagpur caseNagpur crimeNagpur police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Avneet Kaur की प्रीमियर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

मिस आंध्र से प्लेबॉय तक Sherlyn Chopraकी हॉट जर्नी ,...

September 18, 2025

बोल्ड किरदारों से हॉट सीन्स तक, मूवी में Sydney Sweeney...

September 17, 2025

साल 2025 का अंतिम सूर्यग्रहण कब लगेगा?

September 17, 2025

फिल्मी सितारों ने पीएम मोदी को दी 75वें जन्मदिन की...

September 17, 2025

Mallika Sherawat का बोल्ड अवतार देख, फैंस नजरें नहीं हटा...

September 17, 2025
जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान
जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान
जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान
जमीन बेचने से पहले ही पड़ोसियों ने रची साज़िश, बच्चे का अपहरण कर ली जान