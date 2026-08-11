Maharashtra: नवी मुंबई में बेटे ने मां का गला दबाया और फिर… पत्नी को लेकर चल रहा था विवाद, जानें- पूरा मामला

Maharashtra Crime: नवी मुंबई के वाशी के जुहूगांव सेक्टर-11 स्थित अष्टविनायक सोसाइटी में एक व्यक्ति ने अपनी ही मां की हत्या कर दी. पुलिस के अनुसार, घटना 9 अगस्त की शाम करीब 6 से रात 10 बजे के बीच हुई. आरोपी महेश रत्नाकर कदम (42) का अपनी मां मंदा कदम के साथ पारिवारिक मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था. विवाद बढ़ने पर आरोपी ने कथित तौर पर मां का गला दबाया और उनका सिर फर्श पर पटक दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलने के बाद वाशी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मृतका के दामाद मंगेश देवलेकर की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है.

आरोपी को 13 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज गया

वाशी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शशिकांत चांदेकर ने बताया कि आरोपी महेश कदम को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 13 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. मामले की जांच जारी है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पत्नी पिछले करीब दो-तीन वर्षों से अंबरनाथ में अलग रह रही थी. आरोपी चाहता था कि उसकी पत्नी उसके साथ वाशी के जुहूगांव स्थित घर में रहे, लेकिन उसकी मां इसका विरोध करती थी.

मां और बेटे के बीच लंबे समय से चल रहा था विवाद

इसी बात को लेकर मां और बेटे के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था. पुलिस का कहना है कि दोनों के बीच पहले से पारिवारिक विवाद था और इसी विवाद के दौरान घटना हुई. पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. बता दें कि पारिवारिक विवाद में आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों से मारपीट से लेकर हत्या तक के मामले सामने आ रहे हैं.