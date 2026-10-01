Maharashtra Crime: लड़की ने बुक की रैपिडो, फिर ड्राइवर से हो गई दोस्ती, अब गर्भवती होने के बाद बड़ा खुलासा

Maharashtra Crime News: मुंबई के दहिसर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक नाबालिग युवती के साथ कथित रेप का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में 19 वर्षीय रैपिडो चालक इरफान हमीद शेख के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है. आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.

पुलिस के अनुसार, नाबालिग युवती को करीब साढ़े तीन महीने की गर्भावस्था के लक्षण दिखाई देने के बाद परिवार को मामले की जानकारी हुई. परिवार ने युवती की सोनोग्राफी कराई, जिसके बाद गर्भावस्था की पुष्टि हुई. इसके बाद युवती ने परिवार के सामने पूरी घटना बताई और परिजनों ने पुलिस से संपर्क किया.

सोशल मीडिया चैट के बाद बढ़ी नजदीकी

पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरोपी रैपिडो चालक का संपर्क युवती से उसके गंतव्य तक पहुंचाने के दौरान हुआ था. आरोपी ने कथित तौर पर युवती से बातचीत बढ़ाई और अपने बारे में सोलापुर का रहने वाला होने की जानकारी दी. इसके बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया के जरिए बातचीत और चैट होने लगी.

पुलिस के मुताबिक, कुछ समय बाद दोनों के बीच मुलाकातें भी होने लगीं और आरोपी युवती के घर भी आने-जाने लगा. आरोप है कि बाद में आरोपी ने युवती को मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ जबरन संबंध बनाए. घटना के बाद युवती ने परिवार को इसकी जानकारी दी. परिवार की शिकायत पर दहिसर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की.

परिवार ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की

जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी जानकारी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची और उसके माता-पिता से पूछताछ की.

पुलिस के अनुसार, आरोपी के माता-पिता ने कथित तौर पर पुलिस से बेटे की मौजूदगी छिपाने की कोशिश की. जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी को बुर्का पहनाकर महिला के रूप में बाहर निकालने और मुंबई से बाहर भेजने की कोशिश की गई.

पुलिस को जब इस संबंध में संदेह हुआ तो आरोपी के माता-पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान आरोपी की मां ने उसके बारे में जानकारी दी. इसके बाद दहिसर पुलिस की टीम ने भिवंडी में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

डिटेक्शन टीम की अहम भूमिका

इस मामले की जांच में दहिसर पुलिस की डिटेक्शन टीम और जांच अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही.. PSI अर्चना वागज, जो मामले की जांच अधिकारी हैं, PSI हेमंत गीते, हेड कांस्टेबल अमोल जाधव, पुलिस कांस्टेबल सुशांत जाधव, कांस्टेबल कपिल चौधरी, कांस्टेबल महेंद्र म्हाले, कांस्टेबल ओमकार राणे ने आरोपी पकड़ने में खास भूमिका निभाई. पुलिस ने तकनीकी जांच, मोबाइल लोकेशन और पूछताछ के आधार पर आरोपी तक पहुंच बनाई और उसे भिवंडी से गिरफ्तार किया.

रैपिडो जैसी सेवाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठे सवाल

इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर रैपिडो और अन्य ऐप आधारित बाइक-टैक्सी सेवाओं में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. ऐसे मामलों में ड्राइवर वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड चेक, ट्रिप मॉनिटरिंग, शिकायत व्यवस्था और महिला यात्रियों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल की प्रभावशीलता पर सवाल जरूर उठते हैं.

कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि ऐप आधारित परिवहन सेवाओं में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम और प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

एक परिवार के सामने खड़ा हुआ दर्दनाक सच

यह मामला सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं, बल्कि उस परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक स्थिति भी है, जिसे अपनी नाबालिग बेटी की गर्भावस्था की जानकारी सोनोग्राफी के बाद मिली. आरोप सामने आने के बाद परिवार ने पुलिस का रुख किया और अब मामले की कानूनी जांच चल रही है.

फिलहाल दहिसर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है. मामले में आगे और क्या खुलासे होते हैं, यह पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा.