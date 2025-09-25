चोर का स्टेट्स देखकर आपको भी हो जाएगा कॉम्पलैक्स
चोर का स्टेट्स देखकर आपको भी हो जाएगा कॉम्पलैक्स

एक ऐसे चोर की कहानी जिससे पढ़कर आपके भी होश उड़ जाएंगो. (Shocking) चोर का ऐसा स्टेट्स (Status) देख आपक भी विचार करने लग जाएंगे की क्या एक चोर चोरी करने के लिए कार (Luxury Cars) से आ सकता है.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 25, 2025 3:12:16 PM IST

The Unique Thief of Madhya Pradesh
The Unique Thief of Madhya Pradesh

The Unique Thief: देशभर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा चोर देखा है, जो चोरी करने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया करता था. क्यों हो गए न आप भी हैरान. मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां, मंदिर में चोरी करने के लिए चार गाड़ियों से आया करता था. क्या है पूरा मामला इस खबर में पढ़िए. 

मंदिरों में चोरी करने वाला ‘धार्मिक चोर’ गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के धार और इंदौर के आठ मंदिरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर चोर खेमराज चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 किलो से ज्यादा चांदी और चोरी में इस्तेमाल की गई कार समेत अन्य सामानों को भी बरामद किया है. 

चोरी करने का बेहद ही अनोखा तरीका 

धार जिले की पीथमपुर पुलिस ने मंदिरों में हो रही चोरी की वारदातों का भंडाफोड़ करते हुए इंदौर के तेजाजी नगर निवासी खेमराज चौहान को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिछले तीन महीनों से फरार चल रहा था.

चोरी करने का तरीका जानकर हो जाएंगे हैरान 

आरोपी हर चोरी की वारदात के बाद गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों, जैसे मेडली माता और पावागढ़ माताजी मंदिर जाया करता था. इसके बाद वह अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण करता था. चोरी किए गए चांदी के मुकुट और छत्रों को वह ‘धार्मिक आस्था’ का प्रतीक बताकर उसे मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला करता था. 

तो ऐसे हुई चोर की गिरफ्तारी 

15 सितंबर को पीथमपुर इंडोरामा सेक्टर 1 स्थित उद्योगपति बालाजी मंदिर में चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने बिना किसी देर के एक विशेष टीम गठित की. पुलिस टीम ने 150 से अधिक CCTV फुटेज खंगालने शुरु कर दिए, जिससे आरोपी की पहचान हो सकी. धार एसपी मयंक अवस्थी के अनुसार, आरोपी खेमराज चौहान को उसकी मारुति स्विफ्ट डिजायर कार के फास्टैग विवरण से ट्रैक करके पीथमपुर क्षेत्र से आखिरी में गिरफ्तार कर लिया गया. 

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सामान किए बरामद 

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम चांदी, 23 किलो पीतल की सामग्री, अवैध हथियार समेत मारुति स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त किया. बरामद की गई सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 4,08,500 रुपये बताई जा रही है. इस गिरफ्तारी से पुलिस ने आठ मंदिरों में हुई चोरी की वारदातों का खुलासा किया है. 

