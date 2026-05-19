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ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज! पहले छत पर जाती दिखी, फिर 3 लोग बॉडी को घसीटकर नीचे ले जाते आए नजर

Bhopal Twisha Sharma Death Case: मध्य प्रदेश में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं. जिसमें पहले ट्विशा छत पर जाती नजर आ रही है. उसके बाद तीन लोग उनकी बॉडी को घसीटकर सीढ़ी से नीचे ले जाते हुए नजर आ रहे हैं.

By: Sohail Rahman | Published: May 19, 2026 4:54:03 PM IST

ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने
ट्विशा शर्मा की मौत से पहले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने


Twisha Sharma CCTV Footage: मध्य प्रदेश में मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. बताया जा रहा है कि इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है. मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. जिसमें ट्विशा शर्मा छत पर जाती हुई दिखाई देती है. उसके थोड़ी देर बाद 3 लोग उन्हें वापस नीचे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. इन 3 लोगों में उनके पति भी शामिल हैं. इस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद ट्विशा के परिवार वालों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की अपनी मांग और तेज़ कर दी है.

इस बीच, ट्विशा की बहन नैना ने सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका दावा है कि फुटेज में ट्विशा के हाथ में जो चीज़ दिखाई दे रही है, वह हेडफ़ोन का एक जोड़ा है, जो उनके भाई ने उन्हें तोहफ़े में दिया था.

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ट्विशा की बहन ने क्या कहा?

इसके अलावा, ट्विशा की बहन नैना ने कहा कि ट्विशा को संगीत सुनने का बहुत शौक था और उनके ससुराल वालों के घर की छत पर एक जिम भी बना हुआ है. सामने आए सीसीटीवी फुटेज के बाद मामला और गहराचा नजर आ रहा है. उन्होंने यह संभावना जताई कि उनकी बहन पिछले कुछ दिनों से तनाव में थी और हो सकता है कि वह खुद को आराम देने के लिए छत पर गई हों. हालांकि, अब सवाल उठ रहा है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि रिटायर्ड जज के घर पर सिर्फ सीसीटीवी कैमरा लगा हो. हो सकता है कि घर के अंदर और भी कैमरे लगे होंगे.

यह भी पढ़ें – Bhopal Twisha Sharma Case: आत्महत्या या हत्या? ट्विशा के इस एक मैसेज ने खोले कई राज़; ऐसे काबू में रखती थी सास

सीसीटीवी फुटेज में क्या है?

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बाद में तीन लोग ट्विशा को नीचे घसीटते हुए ले जा रहे हैं. इन तीन लोगों में कथित रूप से उनके पति भी शामिल हैं. इस मामले पर परिवार वालों ने यह सवाल भी उठाया है कि घटना होने के तुरंत बाद पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई और उनके ससुराल वालों ने ट्विशा को खुद ही नीचे लाने का फ़ैसला क्यों किया. फ़िलहाल, पुलिस पूरे मामले की सक्रियता से जांच कर रही है और इस जांच में सीसीटीवी फुटेज को एक अहम सबूत माना जा रहा है.

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Tags: crime newsMP News
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