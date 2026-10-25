बालों से घसीटा और सड़क पर ही पत्नी को…, लव मैरिज के बाद मांगने लगा थार SUV; घटना का दर्दनाक CCTV वायरल

Ludhiana Dowry Assault Case: पंजाब से एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जिसे देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, पंजाब के लुधियाना में एक आदमी CCTV में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हुए पकड़ा गया, क्योंकि उसने दहेज में महिंद्रा थार SUV और मोटरसाइकिल की मांग पूरी करने से साफ इंकार कर दिया था. फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला को बालों से घसीटा जा रहा है और पीटा जा रहा है, जबकि कुछ पड़ोसी बीच-बचाव करके मामला शांत करने की कोशिश कर रहे हैं.

लव मैरिज के बाद बढ़ गई थी पति की डिमांड

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये घटना लुधियाना के जसिया ग्रीन एन्क्लेव इलाके में हुई. ट्विंकल नाम की महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति, रितेश शर्मा, लव मैरिज के बाद से महंगी गाड़ियों की बार-बार मांग को लेकर उसे परेशान कर रहा था और उसके साथ मारपीट कर रहा था. ट्विंकल के मुताबिक, शादी के तीन महीने बाद ही यह परेशानी शुरू हो गई, जब शर्मा ने कथित तौर पर उसके कार्ड का इस्तेमाल करके 50,000 रुपये का लोन लिया. उसने दावा किया कि इसके बाद उसने महिंद्रा थार SUV की मांग शुरू कर दी और जब भी वो ऐसा करने से मना करती तो उसे पीटता था.

In Ludhiana’s Jassian Green Enclave, Ritish Sharma allegedly assaulted his wife, Twinkle, dragging her by the hair and kicking her on the road. The CCTV captured the attack, reportedly triggered by his demands for a Thar SUV and later a motorcycle. https://t.co/jaJOMQMmbi — Taruni Gandhi (@TaruniGandhi) October 24, 2026

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CCTV में रिकॉर्ड हुई पति की शर्मनाक हरकत

सिर्फ यही नहीं, महिला ने आगे आरोप लगाया कि उसके पति ने हाल ही में नवरात्रि के दौरान मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी थी. जब उसने उसकी मांग पूरी नहीं की, तो उसने कथित तौर पर घर के अंदर उसके साथ मारपीट की और फिर उसके बाल पकड़कर उसे सड़क पर घसीटता हुआ ले गया और उसे पीटता रहा. मारपीट की यह घटना CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें फुटेज में आदमी सरेआम महिला पर हमला करता हुआ दिख रहा है. घटना के दौरान कुछ पड़ोसियों को भी बीच-बचाव करने की कोशिश करते देखा जा सकता है. ट्विंकल ने कहा कि उसने पुलिस से संपर्क किया और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप लगाया कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.