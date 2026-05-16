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‘डार्लिंग, तुम्हारे लिए पेपर आउट कर दिए…’ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का छात्रा के साथ आपत्तिजनक ऑडियो वायरल

lucknow university: 'डार्लिंग, तुम बस बता देना...' लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का छात्रा के साथ शर्मनाक ऑडियो लीक. पेपर आउट कर मिलने बुलाने का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 16, 2026 11:32:15 AM IST

‘डार्लिंग, तुम्हारे लिए पेपर आउट कर दिए…’ लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का छात्रा के साथ आपत्तिजनक ऑडियो वायरल


lucknow university professor viral audio: लखनऊ यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट से सामने आए एक कथित ऑडियो ने पूरे कैंपस को हिलाकर रख दिया है. एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर आरोप है कि उन्होंने छात्रा को बुलाने के लिए परीक्षा के पेपर तक आउट कर दिए. नीट विवाद के बीच आए इस सनसनीखेज मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है? आइए जानते हैं…

‘अगर तुम एक बार कह दो, तो मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा डार्लिंग… बस मुझे बता दो कि तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. तो, तुम मुझसे मिलने कब आओगी? मैंने तुम्हारे लिए दोनों एग्ज़ाम पेपर पहले ही लीक करवा दिए हैं.’ ‘मैंने पूरा पेपर लीक करवा दिया है, डार्लिंग… मेरे पास आ जाओ… क्या तुम मुझसे एक बार भी मिलने नहीं आओगी?’ ये बातें लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफ़ेसर ने एक छात्रा से कहीं. इस बातचीत की एक ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद, लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया और प्रोफ़ेसर के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने प्रोफ़ेसर को हिरासत में ले लिया है और जाँच शुरू कर दी है. NEET पेपर लीक के खुलासों के ठीक बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुई इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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प्रोफ़ेसर पर छात्रा को पेपर देने का आरोप

सोशल मीडिया पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है. इस रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के भूविज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परमजीत सिंह और एक छात्रा के बीच आपत्तिजनक बातचीत रिकॉर्ड है. वायरल ऑडियो में आने वाली परीक्षाओं का ज़िक्र भी सुना जा सकता है. मामला सामने आते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस, दोनों ही हरकत में आ गए. हसनगंज पुलिस ने परीक्षा नियंत्रक की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और प्रोफ़ेसर को हिरासत में ले लिया है. बताया जा रहा है कि छात्रा ने खुद ही यह ऑडियो क्लिप वायरल की ताकि प्रोफ़ेसर के दुराचार को सबके सामने लाया जा सके.

प्रोफ़ेसर और छात्रा के बीच आपत्तिजनक बातचीत

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ऑडियो क्लिप में, प्रोफ़ेसर को कथित तौर पर छात्रा के साथ आपत्तिजनक और निजी बातचीत करते हुए सुना जा सकता है. ऑडियो में परीक्षाओं और प्रश्न पत्र से जुड़ी चर्चाएँ भी सामने आई हैं. क्लिप के वायरल होने के बाद, यह घटना पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में ज़ोरदार चर्चा का विषय बन गई है. मामला संज्ञान में आते ही, यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इस पूरी घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया.

Tags: NEET
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