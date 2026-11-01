Home > क्राइम > सरेआम एक और खुनी वारदात! ट्रिपल मर्डर के बाद युवक की गर्दन पर चाकू से खचाखच वार; मिर्जापुर बना सआदतगंज

सरेआम एक और खुनी वारदात! ट्रिपल मर्डर के बाद युवक की गर्दन पर चाकू से खचाखच वार; मिर्जापुर बना सआदतगंज

Saadatganj Murder Case: हाल ही में हुए सहादतगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस के बाद एक और खूनी वारदात सामने आ रही है. बता दें  कि सआदतगंज थाना क्षेत्र में अंबेडकर पार्क के पास शनिवार रात एक युवक की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और उसका गला रेत दिया गया.

By: Heena Khan | Published: November 1, 2026 10:23:30 AM IST

UP Crime
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Saadatganj Murder Case: हाल ही में हुए सहादतगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस के बाद एक और खूनी वारदात सामने आ रही है. बता दें  कि सआदतगंज थाना क्षेत्र में अंबेडकर पार्क के पास शनिवार रात एक युवक की बेरहमी से चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई और उसका गला रेत दिया गया. खून से लथपथ युवक को तुरंत केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया गया. कुछ ही देर में युवक की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस  मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई.

चाकू से की बेरहमी से हत्या

पुलिस उपायुक्त का कहना है कि सआदतगंज पुलिस को शनिवार रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि अंबेडकर पार्क के पास एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है. मौके पर पुलिस टीम द्वारा जांच करने पर पता चला कि रामनगर सआदतगंज निवासी मुंशी के बेटे रेहान पर गुलाब की बगिया मौज्जमनगर निवासी परवेज के बेटे उजेफा ने अचानक धारदार हथियार से हमला कर दिया. आरोपी ने उसकी गर्दन में चाकू घोंप दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. घायल रेहान को एम्बुलेंस से KGMU ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए.

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जांच में जुटी पुलिस 

DCP वेस्ट जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना के पीछे के झगड़े की जांच की जा रही है. परिवार की शिकायत और मौजूद फैक्ट्स के आधार पर आरोपी उजेफा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें बनाई गई हैं.

Tags: crime newshome-hero-pos-4lucknow murder caseUP Crime
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