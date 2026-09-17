Home > क्राइम > Lucknow Crime: न फ्रिज ना ड्रम! इस बार बक्से में मिली खून से लथपथ लाश; युवक की हालत देख पुलिसवालों ने भी पकड़ा सिर

Lucknow Crime: न फ्रिज ना ड्रम! इस बार बक्से में मिली खून से लथपथ लाश; युवक की हालत देख पुलिसवालों ने भी पकड़ा सिर

Lucknow Crime: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मर्द समाज में फिर से खौफ पैदा कर दिया है. दरअसल, बुधवार सुबह-सुबह एक ब्लाइंड मर्डर केस से दहशत फैल गई.

By: Heena Khan | Published: September 17, 2026 8:04:09 AM IST

lucknow crime
lucknow crime


Lucknow Crime: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने मर्द समाज में फिर से खौफ पैदा कर दिया है. दरअसल, बुधवार सुबह-सुबह एक ब्लाइंड मर्डर केस से दहशत फैल गई. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निगोहां से ठीक पहले भावखेड़ा गांव के पास हाईवे किनारे माइनर में एक लकड़ी के बक्से में एक युवक की खून से लथपथ लाश मिली. जी हाँ! लाश की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखना भी मुश्किल था. युवक की बेरहमी से हत्या करने के बाद लाश को बक्से में ठूंस दिया गया था. फिर बदमाशों ने लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से हाईवे किनारे एक पुलिया में फेंक दिया.

गाँव में मचा हड़कंप 

जैसे ही ये खबर गांव में फैली वैसे ही हड़कंप मच गया. पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत जांच रिपोर्ट तैयार कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि घटना सोमवार-मंगलवार रात की हो सकती है. संभावना है कि घटना कहीं और हुई हो और देर रात लाश को यहां लाकर ठिकाने लगा दिया गया हो. इस बीच, मौके पर मौजूद गांव वालों ने बताया कि माइनर में लकड़ी का बक्सा देखकर उन्हें शक हुआ. करीब से देखने पर उन्हें बक्से से खून बहता हुआ मिला.

You Might Be Interested In

Mirzapur Box Office Collection Day 13: बॉक्स ऑफिस पर ‘मिर्जापुर’ की बादशाहत, 300 करोड़ क्लब से बस कुछ ही कदम दूर

जांच कर रही पुलिस 

गांव वालों की सूचना पर मोहनलालगंज थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर रामबाबू पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, बक्सा हटाया और लाश को कब्जे में लिया. उन्होंने बताया कि पहली नजर में लग रहा है कि घटना 48 घंटे से ज्यादा पहले की है. मरने वाले की उम्र 32 से 34 साल के बीच होने का अनुमान है. पुलिस लाश की पहचान के लिए आस-पास के लोगों से पूछताछ कर रही है. वे लापता लोगों से भी डिटेल्स मिला रहे हैं. हालांकि, अभी तक लाश की पहचान नहीं हो पाई है.

Maharashtra: पीएम मोदी से मुलाकात के बाद उनके दोस्त असगर अली वोरा को बड़ी राहत, बीजेपी विधायक ने वापस की कब्जाई जमीन

Tags: crime newslucknow crime
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026
Lucknow Crime: न फ्रिज ना ड्रम! इस बार बक्से में मिली खून से लथपथ लाश; युवक की हालत देख पुलिसवालों ने भी पकड़ा सिर

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lucknow Crime: न फ्रिज ना ड्रम! इस बार बक्से में मिली खून से लथपथ लाश; युवक की हालत देख पुलिसवालों ने भी पकड़ा सिर
Lucknow Crime: न फ्रिज ना ड्रम! इस बार बक्से में मिली खून से लथपथ लाश; युवक की हालत देख पुलिसवालों ने भी पकड़ा सिर
Lucknow Crime: न फ्रिज ना ड्रम! इस बार बक्से में मिली खून से लथपथ लाश; युवक की हालत देख पुलिसवालों ने भी पकड़ा सिर
Lucknow Crime: न फ्रिज ना ड्रम! इस बार बक्से में मिली खून से लथपथ लाश; युवक की हालत देख पुलिसवालों ने भी पकड़ा सिर
Lucknow Crime: न फ्रिज ना ड्रम! इस बार बक्से में मिली खून से लथपथ लाश; युवक की हालत देख पुलिसवालों ने भी पकड़ा सिर