प्रेम का दर्दनाक अंत! मौत का काल बना झगड़ा, प्रेमिका को नदी में फेंका, खुद बच निकला युवक

Pune Murder Cae: पुणे से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां एक युवक और युवती में झगड़ा हुआ. इसी कारण युवक ने गुस्से में अपनी प्रेमिका को नदी में फेंक दिया है. इसके बाद वो खुद भी नदी में कूद गया. हालांकि उसने तैरकर नदी से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली. बता दें कि ये मामला मंचर के पास निगोटवाड़ी फाटा में एक चौंकाने वाली घटना हुई है. यहां एक युवती को डिंभे डैम की दाहिनी नहर में फेंक दिया गया और फिर आरोपी युवक खुद पानी में कूद गया.

हालांकि पानी में कूदने के बाद आरोपी युवक को स्थानीय लोगों ने बचा लिया. वो तैरकर कुछ दूर तक आया और स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचा ली लेकिन युवती पानी में बह गई. लगभग 18 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद युवती का शव मिला. इस मामले में आरोपी को मंचर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, रविवार शाम को रमेश बबन कडाले नाम के युवक का स्वप्नाली भांगरे नाम की युवती से झगड़ा हुआ. उसने उसे डिंभे डैम की दाहिनी नहर के पानी में धकेल दिया. स्वप्नाली भांगरे को पानी में धकेलने के बाद आरोपी रमेश कडाले खुद भी पानी में कूद गया. स्थानीय लोगों को इस मामले का पता चलने के बाद, आरोपी रमेश कडाले को स्थानीय लोगों ने बचा लिया. हालांकि युवती स्वप्नाली भांगरे पानी में बह गई.

18 घंटे बाद मिला शव

स्थानीय लोगों ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और मंचर पुलिस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम और स्थानीय लोगों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. स्वप्नाली भांगरे की बॉडी सोमवार को 18 घंटे बाद मिली. इस बारे में मंचर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है. आरोपी रमेश बबन कडाले को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है.

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