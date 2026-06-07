प्यार में उम्र बनी बेमानी! पांच बच्चों की मां और 19 साल के युवक की कहानी का ऐसा मोड़, जिसे जानकर आप भी रह जाएंगे दंग

Bihar Love Story: बिहार के जमुई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. 45 वर्षीय एक महिला ने कथित तौर पर अपने परिवार और पांच बच्चों को छोड़कर 19 साल के युवक से मंदिर में शादी कर ली. बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान एक मिस्ड कॉल से हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई.

मामला सामने आने के बाद गांव से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी चर्चा हो रही है. वहीं पुलिस ने भी दोनों से पूछताछ की है.

मिस्ड कॉल से शुरू हुई प्रेम कहानी

जानकारी के अनुसार, जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खडुई बरियारपुर गांव के रहने वाले 19 वर्षीय महावीर ठाकुर की बातचीत पूर्णिया निवासी 45 वर्षीय सीमा परवीन से एक मिस्ड कॉल के जरिए शुरू हुई थी.बताया जा रहा है कि करीब दो साल तक दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती रही. धीरे-धीरे दोनों एक-दूसरे के करीब आए और साथ रहने का फैसला कर लिया.

मंदिर में की शादी, वीडियो भी हुआ वायरल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिला अपने घर से निकलकर कोलकाता पहुंची, जहां दोनों ने मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली. शादी के बाद दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया.

पहले भी बदला था धर्म

बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले महिला हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में गई थी. उस समय उसने मनन आलम नामक युवक से निकाह किया था और अपना नाम सीमा परवीन रख लिया था.दोनों के पांच बच्चे भी हैं. अब महिला ने फिर से हिंदू धर्म अपनाने और महावीर ठाकुर से विवाह करने का दावा किया है.

पूर्व पति ने लगाए गंभीर आरोप

महिला के पूर्व पति मनन आलम ने आरोप लगाया है कि पत्नी का व्यवहार पहले से ही ठीक नहीं था. उन्होंने यह भी दावा किया कि पहले भी उसके अन्य लोगों से संबंध रहे हैं.वहीं महिला का कहना है कि वह अपने पूर्व पति से परेशान थी और इसी वजह से उसने अलग राह चुन ली.

गांव पहुंचते ही पुलिस तक पहुंचा मामला