Love Jihad Case: हिंदू लड़की के साथ बंद कमरे में क्या कर गया फारुक? ऐसी हालत में मिली लाश; जान खौल उठेगा खून

Love Jihad Dangerous case: हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां लंगर हौज थाना स्थित एक होटल में एक युवती की संदिग्ध परिस्थियों में लाश मिलने से हड़कंप मच गया. घटना के बाद इलाके में डर और खौंफ का माहौल है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, 26 साल की युवती के एक परिचित युवक के साथ होटल में रुकी हुई थी. युवती की कुछ घंटों के भीतर ही मौत हो घई. इस मामले में अब हत्या और आत्महत्या दोनों के पहलुओं के जांच की जा रही है.

फंदे से लटकी मिली रेनुका

मृतका का नाम अलवाल निवासी 26 साल की रेनुका के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, रेनुका गोलकोंडा निवासी 34 साल के फारूक के साथ होटल के कमरे में रुकी हुई थी. दोनों गुरुवार रात लंगर हौज इलाके में होटल ग्रैंड लॉज में एक कमरे में रुके हुए थे. इसके बाद जो हुआ वह अभी भी राज़ बना हुआ है.

पुलिस को दी सूचना

फारूर ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि वह कुछ देर के लिए होटल से बाहर गया हुआ था. जब वह वापस कमरे में लौटा, तो उसने रेनुका को फंदे से लटका हुआ पाया. उसने इस बात की जानकारी तुरंत होटल प्रबंधन और पुलिस को दी. पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई.

परिवार ने फारूक पर उठाए सवाल

हालांकि, रेनुका के परिजनों ने फारूक पर कई सवाल खड़े किए हैं. परिवार ने आरोप लगाया कि आत्महत्या नहीं पूरी तरह से सोची-समझी साजिश है. परिजनों ने फारूक की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है. होटल के कमरे से जरूरी सबूत जुटा लिए गए हैं. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फारूख को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस हर तरह से मामले की जांच कर रही है.