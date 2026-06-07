Home > क्राइम > Love Jihad Case: हिंदू लड़की को दरगाह ले गया अरबाज, दो बच्चों को बाप ने पढ़वाया कलमा; यूपी में फिर लव जिहाद

Love Jihad Case: हिंदू लड़की को दरगाह ले गया अरबाज, दो बच्चों को बाप ने पढ़वाया कलमा; यूपी में फिर लव जिहाद

UP Love Jihad Case: बरेली में युवक ने पहचान छिपाकर युवती को फंसाया, एक साल साथ रखा, शादी का झांसा दिया. सच खुलने पर धमकाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की.

By: Preeti Rajput | Published: June 7, 2026 1:12:08 PM IST

'मनोज' निकला 'नूर आलम'
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UP Love Jihad Case: उत्तर प्रदेश के बरेली से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है. पुलिस ने शिकायत मिलने पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि युवक ने पहचान छिपाकर उसे फंसाया था. उसने पीड़िता को एक साल तक किराए के मकान में रखा, शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा दिया. वहीं जब सच सामने आया तो वह उसे धमकाने लगा और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा. 

डेढ़ साल पहले हुई थी मुलाकात 

पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि ‘वह बारादरी क्षेत्र की रहने वाली है. वह 1.5 साल पहले जब नानी के घर जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात एक बॉबी नाम के युवक से हुई. वह किछ दिनों तक उसका पीछा करता रहा और फिर दोनों में दोस्ती हो गई. दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई. एक दिन बॉबी ने शादी के लिए युवती को प्रपोज किया. युवति उसकी बातों मे आकर साथ में रहने लगे. दोनों एक साल तक किराए के मकान में रहे. 

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एक साल बाद सच आया सामने 

दोनों एक साल तक पति-पत्नी की तरह रहे. लेकिन एक दिन सच सामने आ गया. जिसके बाद वह युवति को धमकाने लगा और धर्म परिवर्तन के लिए कहना लगा. उसने पीड़िता को जान से मारने की भी धमकी दी. युवती ने पुलिस को बताया कि बॉबी का असली नाम अरबाज है. वह पहले से ही शादीशुदा है. इस बात का पता उसे तीन महीने पहले लगा था. युवक ने पीड़िता का आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया है. उसने धमकी दी कि अगर किसी को भी बताया तो वीडियो वायरल कर देगा.

धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव 

पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उसे अरबाज की असलियत पता चली तो उसे धमकाया गया. उसे दरगाह ले जाकर जबरन कलमा पढ़वाया गया. अरबाज ने कहा कि उसे धर्म बदलना होगा. पीड़िता का कहना है कि अरबाज का एक पूरा ग्रुप है जो ऐसे ही लड़कियों को फंसाता है. उसके परिवार वाले भी कई महिलाओं को जाल में फंसा चुके हैं.पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश कर रही है. सीओ ने बताया कि महिला ने शिकायत में लिखा है कि एक लड़के ने खुद को बॉबी बताया था. उसने साथ रहने के लिए किराए पर रखा और शादी का झांसा दिया. बाद में जब पता चला कि उसका असली नाम अरबाज है, तो उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया गया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है.

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 कलमा पढ़वाया और नमाज पढ़वाई 

पीड़िता ने बताया कि डेढ़ साल पहले उसकी मुलाकात बॉबी नाम के लड़के से हुई थी. वह नानी के घर जा रही थी तभी उसने डेढ़ महीने तक पीछा किया और फिर दोस्ती कर ली. पीड़िता को लगा कि वह हिंदू है. उसने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं शादी करूंगा. एक साल तक उसने उसे किराए के मकान में रखा. उसका असली नाम अरबाज खान है और वह शहदाना का रहने वाला है. उसने शादी का झांसा देकर वीडियो भी बना लिए और अब ब्लैकमेल कर रहा है. पीड़िता का कहना है कि इस काम में उसके परिवार वाले भी शामिल हैं. उसे मजार पर ले जाकर कलमा पढ़वाया और नमाज पढ़वाई गई.

Tags: conversion caselove jihad
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