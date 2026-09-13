गैर मर्द संग जब कमरे में पकड़ी गई बहन, भाइयों ने नदी में ले जाकर प्रेमी का किया वो हाल; वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखें

Love Affair Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कई ऐसी वीडियो वायरल होती हैं जिसे देख हम हैरान रह जाते हैं. वहीं एक और ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में कई लड़के एक लड़के को नदी में डूबा-डुबाकर बुरी तरह पीट रहे हैं. वहीं इस वीडियो को लेकर कई हैरान कर देने वाले दावे किए जा रहे हैं. वायरल वीडियो के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक युवती घर पर अकेली थी और उसने अपने प्रेमी को मिलने के लिए घर बुलाया था. जिसके बाद उसके चार भाई अचानक घर पहुंच गए. आरोप है कि उन चार भाइयों ने बहन के साथ युवक को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिसके बाद गुस्से में युवक के साथ मारपीट भी की गई.

लड़के को देखा बहन संग इस हाल में

साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वायरल वीडियो को लेकर दावा ये भी किया जा रहा है कि इसके बाद चारों भाई युवक को पकड़कर नदी के किनारे ले गए, जहां कथित तौर पर उसे नदी में डूबा-डुबाकर मारा और उसे नदी में ही छोड़ दिया और मौके से वापस घर लौट आए. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस घटना का सबसे हैरान करने वाला दावा यह है कि युवती को कथित तौर पर अभी तक यह जानकारी नहीं थी कि उसके भाइयों ने उसके प्रेमी के साथ क्या किया.

चार भाइयों पर बहन के प्रेमी को नदी में डुबोकर मारने का आरोप! बताया जा रहा है कि युवती घर पर अकेली थी और उसने अपने प्रेमी को मिलने के लिए घर बुलाया था। इसी दौरान उसके चार भाई अचानक घर पहुंच गए। आरोप है कि उन्होंने बहन के साथ युवक को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, जिसके बाद गुस्से में… pic.twitter.com/XTqZbahW3A — UMMATI (@1_ummati_1) September 12, 2026

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वायरल हो रहा वीडियो

हालांकि, इस वायरल दावे/वीडियो की स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि अभी नहीं हुई है. इसलिए इसे सत्यापित खबर मानने से पहले आधिकारिक पुलिस बयान या विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट का इंतजार है. वहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये एक पहला ऐसा वीडियो नहीं है. बल्कि ऐसे कई वीडियो वायरल होते हैं जिसे देख कोई भी हैरान रह जाए.

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