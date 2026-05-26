Love Affair: लड़के से नहीं सहा गया रिजेक्शन! लड़की के घर पर फेंक डाला  पेट्रोल बम; वीडियो देख दहल उठेगा दिल

Love Affair: कोयंबटूर के थोंडामुथुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है. दरअसल, यहां एक महिला के घर पर कथित तौर पर एक गैंग ने पेट्रोल बम फेंके. यह घटना तब हुई जब महिला ने एक आदमी के प्रपोजल को ठुकरा दिया था. वहीँ अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूत्रों के अनुसार, 21 साल की यह महिला एक प्राइवेट कॉलेज में पोस्टग्रेजुएशन के दूसरे साल की छात्रा है और कलिकनाइकेनपालयम में रहती है. बताया जा रहा है कि इंस्टाग्राम के ज़रिए उसकी दोस्ती चेन्नई के रहने वाले कार्थी नाम के एक आदमी से हो गई थी.

गुंडा था लड़का

समय के साथ, कहा जाता है कि कार्थी को उस महिला से प्यार हो गया था. लेकिन, महिला को हाल ही में पता चला कि कार्थी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसका आपराधिक बैकग्राउंड पता चलने के बाद, महिला ने उससे सारे संपर्क तोड़ लिए. महिला के प्रस्ताव ठुकराने से नाराज़ होकर, कार्तिक कथित तौर पर शनिवार शाम को अपने कुछ दोस्तों के साथ महिला के घर आया. बदला लेने के इरादे से, गैंग ने कथित तौर पर घर के मुख्य दरवाज़े पर पेट्रोल बम फेंके और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए.

ठुकरा के मेरा प्यार… अब तेरा इंतकाम देखूंगा….. फ़िल्मी डायलॉग अब कुछ सिरफिरे आशिक सच में जीने लगे हैं! कोयम्बटूर के थोंडामुथुर में प्यार ठुकराए जाने पर एक युवक ने महिला के घर पर पेट्रोल बम फेंक दिया । आजकल प्यार कम…

ओवरएक्टिंग और ऑब्सेशन ज़्यादा खतरनाक हो गया है!… pic.twitter.com/Lj9INTk47A — Dr Meena Kumari (Jangid) (@DrMeenaJangid) May 25, 2026

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जानें पूरा मामला

घटना की जानकारी मिलने के बाद, थोंडामुथुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची. पुलिस की एक टीम ने घटनास्थल पर शुरुआती जाँच की, और एक मामला दर्ज कर लिया गया. बाद में उसे पता चला कि पूरे तमिलनाडु के अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में उसके खिलाफ 31 आपराधिक मामले दर्ज हैं. उसने यह रिश्ता खत्म कर दिया और उससे सारे संपर्क तोड़ लिए, लेकिन कार्तिक उसे जाने देने को तैयार नहीं था. इसलिए, कार्तिक तीन साथियों के साथ एक मोटरसाइकिल पर उस महिला के घर पहुँचा, उसके घर पर पेट्रोल बम फेंके और महिला उसके परिवार को जान से मारने की धमकियाँ दीं.

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