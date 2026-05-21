‘लुटेरी दुल्हन’ गैंग का पर्दाफाश: शादी से पहले लाखों ठगे, सात फेरों के बाद नकदी-गहने लेकर फरार, पुलिस ने ऐसे पकड़ा ‘मैरिज सिंडिकेट’!

आज के समय में शादी के लिए दुल्हन ढूंढना बेहद मुश्किल होता जा रहा है. लड़कों के परिवार अक्सर शिकायत करते हैं कि लड़कियों और उनके माता-पिता की अपेक्षाएं काफी बढ़ गई हैं. ऐसे में कम पढ़े-लिखे या स्थायी और अच्छी नौकरी न रखने वाले युवकों के लिए शादी करना लगभग असंभव हो गया है. किसानों के बेटों की स्थिति तो और भी खराब है; कई मामलों में किसान परिवार भी अपनी बेटियों की शादी किसानों से करने को तैयार नहीं होते. इसी स्थिति का फायदा उठाकर कई गिरोह पैसे कमाने में जुट गए हैं. ये लोग लड़के के परिवार को एक लड़की दिखाते हैं और करीब 2 लाख रुपये लेकर साधारण तरीके से शादी करवा देते हैं. लेकिन कभी एक हफ्ते में तो कभी एक महीने के भीतर दुल्हन किसी बहाने से घर छोड़कर भाग जाती है और फिर वापस नहीं लौटती. तब जाकर लड़के के परिवार को एहसास होता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है.

तब तक दुल्हन और पैसे—दोनों गायब हो चुके होते हैं. नासिक जिले के मुंबई नाका पुलिस स्टेशन ने हाल ही में ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है, जो व्यवस्थित तरीके से दूल्हों के परिवारों को लूट रहा था. दुल्हनों की कमी का फायदा उठाकर कई गिरोह सक्रिय हैं, जो शादी कराने का झांसा देकर युवकों से दो लाख से लेकर चार लाख रुपये तक ऐंठ लेते हैं.

लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश

पीड़ितों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने ऐसे कुछ गिरोहों के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस तरह की ठगी अब भी जारी है. गरीब परिवारों के कई युवक और उनके माता-पिता इन ठगी का शिकार बन चुके हैं. नासिक शहर में कुछ लोगों ने इस धोखाधड़ी के लिए अलग तरीका अपनाया. उन्होंने शहर में ही “वधू-वर सूचक केंद्र” यानी मैट्रिमोनियल ब्यूरो शुरू कर दिया. इस केंद्र के जरिए लड़कों के परिवारों से पैसे लेकर शादी कराने का धंधा शुरू किया गया. एक ऐसे ही मैट्रिमोनियल सेंटर में नासिक के एक दलाल और उसके सहयोगी ने एक लड़की को दूल्हे के परिवार से मिलवाया.

शादी कराने के लिए ठगे लाखों

बताया जा रहा है कि लड़की पसंद आने के बाद दलाल ने शादी कराने के नाम पर परिवार से ₹2,70,000 ले लिए. इसके अलावा शादी के सामान खरीदने के लिए भी परिवार से ₹4,000 खर्च करवाए गए. 30 मार्च 2026 को धुले के बालवंत पाटिल मंदिर में खुशी-खुशी शादी कराई गई. दूल्हे का परिवार दुल्हन मिलने से बेहद खुश था. लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद नई दुल्हन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया.

सात फेरों के बाद दुल्हन फरार

वह धमकियां देने लगी कि उसका कोई नहीं है और वह खुद को नुकसान पहुंचा लेगी. आखिरकार वह ससुराल छोड़कर दलाल के घर जाकर रहने लगी और पति के घर लौटने से इनकार कर दिया. तब दूल्हे के परिवार को समझ आया कि उनके पैसे और दुल्हन—दोनों चले गए हैं और उनके साथ ठगी हुई है. इसके बाद परिवार ने तुरंत मुंबई नाका सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया.

कौन थे साजिशकर्ता

ये मामला 30 मार्च को मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया, जिसमें 42 वर्षीय शिकायतकर्ता बालवंत साहेबराव पाटिल ने बताया कि दिसंबर 2025 से 30 मार्च 2026 के बीच क्रांतिनगर पट्टी, उंटवाड़ी, नासिक इलाके में देविदास जिजाबराव पाटिल और निलेश सुखदेव पाटिल ने फर्जी शादियां कराईं, जिसमें शिकायतकर्ता सहित गवाहों से कुल ₹5,28,000 की धोखाधड़ी की गई. इस वारदात में नरेश कोसरे, संगीता भीमाजी मोरे, जयश्री शिरीष मोहिते, पुष्पा राकेश रामटेके, संजय शिंगाडे, प्राची सुखदेव भालेराव, नम्रता सुखदेव भालेराव, सोनाली अशोक वाकड़े और खंडू सोनवणे के नाम मामले दर्ज हुए हैं.

पुलिस ने दर्ज किए मामले

इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध क्रमांक 026 दर्ज किया है. जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नासिक से तीन महिला आरोपियों- नायक सोसायटी निवासी गीता नरेश कोसरे, वाड़ी इगतपुर निवासी संगीता भीवाजी मोरे और क्रांतिनगर झोपड़पट्टी निवासी जयश्री संजय शिंगाडे को गिरफ्तार कर लिया गया है.

सभी आरोपियों को अदालत में पेश करने के बाद 19 मई 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजा जा चुका है. चौथी आरोपी पुष्पा राकेश रामटेके को 18 मई 2026 को क्रांतिनगर झोपड़पट्टी, उंटवाड़ी रोड, नासिक से गिरफ्तार किया गया. फिल्हाल इस मामले की जांच उपनिरीक्षक देविदास गाढवे कर रहे हैं.

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