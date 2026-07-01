Lohagarh Fort: बंद हुआ लोहागढ़ किला! सिया पॉइंट को देखने के लिए बेताब हो रहे थे लोग; आखिर क्यों लिया ये फैसला

Ketan Murder case: मानसून में ट्रेकिंग के लिए शांत जगह मानी जाने वाली यह जगह अब पुणे में “क्राइम टूरिज्म” का एक अनचाहा हॉटस्पॉट बन गई है. पुणे के बिल्डर केतन अग्रवाल की हत्या के बाद लोहगढ़ किले में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे जांचकर्ताओं को पर्यटकों को बाहर निकालना पड़ा और अहम सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए किले के कुछ हिस्सों को सील करना पड़ा. इसके बाद मंगलवार को किले को पर्यटकों के लिए कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया.

पुलिस के बड़े सूत्रों और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, भीड़ की वजह से चल रही जांच में बाधा आ रही थी, इसलिए लोनावला रूरल पुलिस ने क्राइम सीन को दोबारा समझने और फॉरेंसिक जांच के लिए उस जगह की घेराबंदी कर दी. पुलिस द्वारा दिन भर की जांच का काम पूरा करने के बाद बुधवार को किला फिर से खोल दिया गया.

पर्यटकों की संख्या में 25-30% की बढ़ोतरी

स्थानीय अधिकारियों, किले के कर्मचारियों और लोहगढ़-विसापुर डेवलपमेंट फोरम के आंकड़ों के अनुसार, हत्या का मामला सामने आने के कुछ ही दिनों के भीतर लोहगढ़ किले में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या में 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. अधिकारियों का मानना ​​है कि इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह देश भर में टीवी पर दिखाई गई खबरें और सोशल मीडिया पर सिया गोयल से जुड़े मामले पर हो रही चर्चाएं हैं. सिया गोयल, केतन की मंगेतर थीं और इस जांच में मुख्य आरोपी हैं.

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350 फीट ऊंची है चट्टान

इस बढ़ी हुई चर्चा ने महाराष्ट्र की सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग जगहों में से एक को स्थानीय लोगों की नज़र में “क्राइम टूरिज्म” की जगह में बदल दिया है. कई पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण 350 फुट ऊंची वह चट्टान है, जहां से जांचकर्ताओं का आरोप है कि केतन अग्रवाल को धक्का देकर उनकी हत्या कर दी गई थी. स्थानीय निवासियों और ट्रेकिंग ग्रुप्स के अनुसार, पर्यटकों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स ने अनौपचारिक रूप से इस जगह को “सिया पॉइंट” कहना शुरू कर दिया है. खबरों और ऑनलाइन वीडियो में दिखाई गई इस चट्टान को देखने के लिए मुंबई, पुणे, नासिक और आस-पास के जिलों से आने वाले पर्यटकों ने खास तौर पर अपने वीकेंड के यात्रा प्लान में बदलाव किया है. कई व्लॉगर्स भी इस जगह से कंटेंट शूट कर रहे हैं, जिससे ऑनलाइन इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है.

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