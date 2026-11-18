LeT terrorist Lateef Bhat: दक्षिण कश्मीर में आखिरी सक्रिय स्थानीय आतंकवादी कमांडर लतीफ भट सुरक्षा बलों के साथ हुए एनकाउंटर में ढेर हो गया. बुधवार (18 नवंबर, 2026) को कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में उसे मार गिराया गया. इसके साथ ही उसे पकड़ने के लिए एक साल से चल रही तलाश भी खत्म हो गई. पुलिस ने बताया कि आतंकी मोहम्मद लतीफ भट जम्मू-कश्मीर के सबसे वांछित स्थानीय आतंकियों में शामिल था. उसे दक्षिण कश्मीर में आखिरी सक्रिय स्थानीय कमांडर माना जाता था.

23 वर्षीय लतीफ भट बुधवार सुबह से ही ज़ंगलगम गांव की एक मस्जिद के अंदर फंसा हुआ था. सुरक्षा बलों ने उसे खोजने के लिए एक अभियान चलाया था. इसके तहत गांव की घेराबंदी कर दी गई थी और सुरक्षा कर्मियों ने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उसने इन्कार कर दिया.

24 घंटे से अधिक चला अभियान

आतंकी की तलाश में अभियान उस घटना के 2 दिन बाद चलाया गया. इस बीच सुरक्षा बलों ने कुलगाम में लारू बाईपास के पास बुधवार से पहले ही मुठभेड़ में उसके साथी उमर निसार डार को मार गिराया था. उस मुठभेड़ के दौरान लतीफ भट घेराबंदी से बच निकलने में कामयाब रहा था, जिसके बाद पूरे इलाके में उसकी व्यापक तलाश शुरू की गई थी.

1 साल से था फरार

नवंबर 2025 में तलीफ भट के परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. कुलगाम के ख्रेवान गांव का रहने वाला भट पहले बढ़ई का काम करता था. माना जाता है कि लापता होने के आसपास ही वह आतंकी गुटों में शामिल हो गया था. सुरक्षा रिकॉर्ड के अनुसार, लतीफ भट जम्मू-कश्मीर में सक्रिय एकमात्र प्रशिक्षित स्थानीय आतंकी था. उसके लापता होने और बाद में आतंकी हमलों में शामिल होने की वजह से वह घाटी में सबसे ज्यादा वांछित (मोस्ट वांटेड) में से एक बन गया था.

थाने में दर्ज कराई गई थी लापता होने की FIR

पिछले साल नवंबर में सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें लतीफ भट को लश्कर-ए-तैयबा के एक छद्म संगठन, ‘कश्मीर रिवोल्यूशन आर्मी’ (KRA) में शामिल होते देखा गया. उसके परिवार ने 19 नवंबर 2025 को कुलगाम पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी.

कई हमलों से जुड़ाव

लापता होने के बाद से लतीफ भट का नाम दक्षिण कश्मीर में हुए कई हमलों से जुड़ा है. इनमें 31 जुलाई को कुलगाम के एक ईंट भट्ठे पर छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की हत्या, 22 जुलाई को जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक हेड कांस्टेबल की हत्या और अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों को निशाना बनाने की कथित साजिश शामिल था.

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, 11 नवंबर, 2026 को कुलगाम के अखरान गांव में CRPF की एक चौकी पर हुए हमले में भी शामिल होने का संदेह है, जिसमें तीन जवान घायल हो गए थे. जांचकर्ताओं के अनुसार, हमले से एक दिन पहले लतीफ भट और डार ने जिले की कई जगहों की रेकी (निगरानी) की थी. CCTV फुटेज में दोनों को 10 नवंबर को मीर बाजार, अखरान, हबलिश और किलम के आसपास घूमते हुए देखा गया था.

कई बार सुरक्षा घेरे से बच निकला

लतीफ भट कम से कम दो बार सुरक्षा बलों के घेरे से बच निकलने में कामयाब रहा था. 8 जुलाई, 2026 को एक ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने उसे और अन्य आतंकियों को अनंतनाग के जंगलों में घेर लिया था. इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी जाकिर अहमद गनी मारा गया, जिसने कथित तौर पर भट को भर्ती किया था और उसे ट्रेनिंग दी थी, लेकिन लतीफ भट्ट वहां से भागने में सफल रहा.

पिछले साल दिसंबर में भी जब सुरक्षा बलों ने CCTV फुटेज के जरिए उसकी गतिविधियों का पता लगाया तो वह अनंतनाग में सुरक्षा घेरे से बच निकलने में कामयाब रहा था. अधिकारियों ने बताया कि इलाके की अच्छी जानकारी होने और भीड़-भाड़ में आसानी से घुल-मिल जाने की खूबी के कारण लतीफ भट सुरक्षा बलों से बच निकलने और हमले करने में कामयाब रहा.

स्थानीय आतंकी नेटवर्क को बड़ा झटका

सुरक्षा एजेंसियां ​​जम्मू-कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकियों की संख्या में भारी कमी देख रही हैं. लगभग पांच साल पहले, अधिकारियों का अनुमान था कि इस इलाके में 50-60 स्थानीय आतंकी सक्रिय थे. मई 2025 तक यह संख्या घटकर 17 रह गई, जिनमें से 14 कश्मीर में और 3 जम्मू में थे.

इस साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर में लतीफ भट ही एकमात्र सक्रिय स्थानीय आतंकी बचा था, जिसे पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान चलाया हुआ था. उसका मारा जाना दक्षिण कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों के लिहाज से एक अहम घटनाक्रम है. वहां पुलिसकर्मियों, प्रवासी मजदूरों और सुरक्षा बलों पर लगातार हुए हमलों के बाद, सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान और तेज कर दिया है.