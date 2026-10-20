लाल धोती में Lawrence Bishnoi, हाथ में सुंदरकांड! जेल के भीतर कैसे रहता है कुख्यात गैंगस्टर?

Lawrence Bishnoi Lifestyle: हाल ही में हुए टाइगर श्रॉफ के हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई की गैंग ने ली है. वहीं इस हमले के बाद से पूरी इंडस्ट्री में डर का माहौल है. वहीं केवल इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि लॉरेंस का खौफ कहीं न कहीं देश से विदेश तक कायम है. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान DSP Ajay Bhatiya ने बताया कि लॉरेंस जेल में रहकर कैसी जिंदगी जीता है और उसका खौफ जेल में भी वैसे ही बरकरार है.

हनुमान जी का भक्त है लॉरेंस

वहीं जब DSP साहब से सवाल किया जाता है कि लॉरेन्स बिश्नोई का डर जितना बाहर है, क्या उतना ही डर अंदर भी है? वहीं इस बात पर DSP जवाब देते हैं ‘देखो डर तो है भाई! लॉरेन्स आ रहा है, लॉरेन्स आ रहा है. जब आया तो टिल द टाइम आई ‘ मैंने simple पूछा मैंने कहा इतनी देर हो गई पानी पियोगे. इस पर लॉरेंस ने उन्हें जवाब दिया अरे नहीं सर, मैं आज शनिवार का फ़ास्ट है, इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि लॉरेंस हनुमान जी का भक्त है. लॉरेन्स बिश्नोई ने कहा सर मेरा आज fast है. मैं शाम को ही अगर होगा तो एक गिलास दूध पियूंगा. नहीं तो कुछ नहीं खाऊंगा.

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लाल धोती पहनकर करते हैं सुंदरकांड का पाठ

इतना ही नहीं उन्होंने बताया कि ‘लॉरेंस रोज लंगोट पहनता है और वो भी लाल रंग का. वो सुबह चार बजे उठकर exercise करते हैं. फिर सुंदरकांड को लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं जैसे हमारे गीता और रामायण है.’ उन्होने इस बात का भी खुलासा किया कि जेल में मस्जिद बनी हुई है, मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं. उन्होंने बताया कि जेल में हर जो कैदी है वो मंदिर तो जाता ही जाता है.

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