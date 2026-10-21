जिंदा जला दी गई थी Lawrence की गर्लफ्रेंड, बदले की आग ने बना डाला खूंखार गैंगस्टर; फिर ऐसे लिए प्यार की मौत का बदला

Lawrence Bishnoi Girlfriend: लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है, माना जाता है कि उसकी उम्र लगभग 31 साल है और उसका कथित क्रिमिनल नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है. इस कथित गैंगस्टर का नाम पिछले कुछ सालों में कई हाई-प्रोफाइल मर्डर से जुड़ा है, जिनमें सबसे खास सिंगर सिद्धू मूसे वाला और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्याएं हैं. और हाल ही में हुए टाइगर श्रॉफ के हमले में भी उसका नाम सामने आ रहा है. इस पुलिस कांस्टेबल के बेटे का एक बदनाम गैंगस्टर बनना दिलचस्प है. कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई उर्फ ​​बलकरन बरार को स्कूल में प्यार हो गया था. हालांकि, बदकिस्मती से, इस लव स्टोरी का दुखद अंत हुआ जब कॉलेज में एक स्टूडेंट इलेक्शन के दौरान उसके विरोधियों ने उसकी गर्लफ्रेंड को ज़िंदा जला दिया.

लॉरेंस बिश्नोई की शुरुआती ज़िंदगी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई एक आरामदायक माहौल में पले-बढ़े; उनके पिता हरियाणा पुलिस में थे और परिवार के पास करोड़ों की ज़मीन थी. अपनी परवरिश के बावजूद, वो जुर्म की दुनिया में आ गए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते समय, लॉरेंस बिश्नोई को एक क्लासमेट पर क्रश हो गया था. कहा जाता है कि ये प्यार तब प्यार में बदल गया जब दोनों ने हायर एजुकेशन के लिए चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लिया. जल्द ही, वो एक ही कॉलेज में साथ पढ़ने लगे.

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लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड पर हमला

DAV कॉलेज में अपने समय के दौरान, लॉरेंस बिश्नोई ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कदम रखा, और स्टूडेंट ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ़ पंजाब यूनिवर्सिटी (SOPU) की स्थापना की. हालाँकि, उनके सपने तब टूट गए जब वो स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट का चुनाव एक विरोधी ग्रुप से हार गए. इस हार ने उनके गुस्से को और भड़का दिया, जिससे उन्होंने एक रिवॉल्वर खरीदी और कॉलेज पॉलिटिक्स में अपना दबदबा बनाया. 2011 में कॉलेज चुनाव के बाद तनाव बढ़ गया, जिसका नतीजा लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप और विरोधियों के बीच हिंसक झड़पों के रूप में सामने आया. एक दुखद मोड़ में, विरोधी गुट ने कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया, और कथित तौर पर उस पर बेरहमी से हमला करके उसे आग लगा दी. उसकी मौत के बाद, लॉरेंस बिश्नोई ने कथित तौर पर कई स्टूडेंट लीडर्स से बदला लिया.

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